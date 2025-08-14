Un « déni de démocratie » dénoncé au Noirmont

Des citoyens accusent la commune de ne pas avoir suivi la volonté populaire en lançant un projet d’accès routier pour un immeuble à la rue du Clos-Frésard. L’Exécutif confirme avoir tout fait dans les règles de l’art.

Des citoyens ont fait savoir leur mécontentement aux autorités communales. (Photo : archives). Des citoyens ont fait savoir leur mécontentement aux autorités communales. (Photo : archives).

Un accès routier à un futur immeuble fait causer au Noirmont. La commune a publié récemment une note pour annoncer dans le « Noirmont Info » que des travaux allaient être entrepris pour créer un accès routier à la rue du Clos-Frésard. Objectif : offrir un passage aux futurs résidents d’un immeuble qui verra le jour dans le secteur. Mais cette situation révolte certains citoyens. Ils ont envoyé une lettre au Conseil communal pour dénoncer un « grave déni de démocratie ». C’est ce qui ressort d’un article du « Franc-Montagnard » publié récemment.

Contacté par notre rédaction, Christophe Froidevaux, résident du quartier et signataire, estime qu’il y a eu une tentative de « passage en force de la Commune ». Pour comprendre, remontons : le crédit pour cet accès routier a effectivement été refusé en assemblée communale en mars dernier. En cause : des problèmes de sécurité et d’accessibilité, selon le citoyen. Depuis, aucune information. Christophe Froidevaux soupçonne la commune d’avoir mis sur pied un nouveau projet moins onéreux pour éviter l’obstacle de l’assemblée communale. Or, les craintes des signataires subsistent et ils espèrent que le Conseil communal saura leur présenter un projet qui respectera leurs attentes tant au niveau sécuritaire que financier.


Le Conseil communal se défend

Le Conseil communal n’a pas tardé à réagir. À travers un courrier remis à notre rédaction et délivré dans les boîtes aux lettres des signataires ce jeudi matin, il explique sa version des faits. Il conteste tout d’abord « les accusations de déloyauté ou de déni de démocratie ». Selon lui, « l’objet du vote à l’assemblée communale était clair : seul le financement de la réalisation de la route d’accès par la rue du Clos-Frésard était en discussion. Le principe et les modalités de sa réalisation avaient déjà été validés par le Département cantonal de l’environnement, qui avait levé les oppositions ». L’Exécutif estime ainsi que le projet n’a pas été remis en question à l’issue de la phase qui permettait d’y faire opposition. De plus, il ajoute que la sécurité a été jugée conforme à la loi, selon le département cantonal. En revanche, il a pris note du refus des citoyens concernant le financement. C’est pourquoi il s’est approché du promoteur privé et a obtenu sur cette base une prise en charge des frais plus importante de sa part. Pour le conseil communal, le vote de l’assemblée n’a ainsi « ni été contourné ni été inutile » et que l’arrangement avec le promoteur est « un effet concret du vote des citoyens ». /lge


 

