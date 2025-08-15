La chapelle de Bonembez reprend vie à l’Assomption

L’Assomption est célébrée ce vendredi par les Chrétiens. Et dans le Jura, plusieurs messes sont organisées en l’honneur de la Vierge Marie. Depuis une dizaine d’années, la petite chapelle de Bonembez accueille ce jour-là une célébration. Le lieu, qui se trouve entre Glovelier et Saulcy au-dessus du refuge, a été bâti en 1876 lors du Kulturkampf par la famille Lovis qui souhaitait « s’affranchir des autorités cantonales qui fermaient les églises », explique Danielle Miserez. La citoyenne de Lajoux se souvient de bons moments passés dans ce lieu qui était un lieu de pèlerinage pour les nouveaux communiants. « Il y avait un très bon déjeuner », se remémore la Taignone.