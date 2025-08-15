La chapelle de Bonembez reprend vie à l’Assomption

Depuis une dizaine d’années, l’édifice religieux entre Glovelier et Saulcy accueille une célébration ...
Depuis une dizaine d’années, l’édifice religieux entre Glovelier et Saulcy accueille une célébration le 15 août.

L’Assomption est célébrée ce vendredi par les Chrétiens. Et dans le Jura, plusieurs messes sont organisées en l’honneur de la Vierge Marie. Depuis une dizaine d’années, la petite chapelle de Bonembez accueille ce jour-là une célébration. Le lieu, qui se trouve entre Glovelier et Saulcy au-dessus du refuge, a été bâti en 1876 lors du Kulturkampf par la famille Lovis qui souhaitait « s’affranchir des autorités cantonales qui fermaient les églises », explique Danielle Miserez. La citoyenne de Lajoux se souvient de bons moments passés dans ce lieu qui était un lieu de pèlerinage pour les nouveaux communiants. « Il y avait un très bon déjeuner », se remémore la Taignone.

Danielle Miserez : « Il nous est resté un bon souvenir. »

En 2009, plusieurs habitants ont constaté que la chapelle avait besoin d’une rénovation. En collaboration avec les propriétaires, une association a été créée et a réuni des fonds pour mener à bien ce projet. « Il y a eu un énorme intérêt dans la population », souligne l’actuel secrétaire, qui aime beaucoup ce lieu tout le temps ouvert. La chapelle qui se trouve sur un sentier de randonnée attire ainsi de nombreuses personnes qui, peu importent leur religion, apprécient la quiétude de l’endroit, selon Danielle Miserez. /ncp

La chapelle de Bonembez est dédiée à la Notre Dame de Lourdes. La chapelle de Bonembez est dédiée à la Notre Dame de Lourdes.


 

