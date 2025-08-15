Tavannes célèbre toutes les saisons ce week-end

Si l’été bat son plein, toutes les saisons seront fêtées ce week-end à Tavannes. L’ouverture officielle de la 67e Fête des Saisons aura lieu vendredi à 18h30. Les préparatifs sont achevés et tout est prêt pour accueillir les visiteurs, assure la responsable animation et médias du comité, Lina Oppliger. Introduit l’an dernier, le marché artisanal reviendra samedi avec une durée prolongée. Autre nouveauté : un quiz interactif sera à disposition via des QR codes sur les stands. « Nous avons mis cela en place dans l’idée de faire bouger les gens, qu’il y ait une rotation entre toutes les sociétés et leur faire de la publicité », détaille Lina Oppliger.