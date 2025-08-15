Tavannes célèbre toutes les saisons ce week-end

Si l’été bat son plein, toutes les saisons seront fêtées ce week-end à Tavannes. L’ouverture officielle de la 67e Fête des Saisons aura lieu vendredi à 18h30. Les préparatifs sont achevés et tout est prêt pour accueillir les visiteurs, assure la responsable animation et médias du comité, Lina Oppliger. Introduit l’an dernier, le marché artisanal reviendra samedi avec une durée prolongée. Autre nouveauté : un quiz interactif sera à disposition via des QR codes sur les stands. « Nous avons mis cela en place dans l’idée de faire bouger les gens, qu’il y ait une rotation entre toutes les sociétés et leur faire de la publicité », détaille Lina Oppliger.
Lina Oppliger : « Il y a de petites choses à ajuster, mais cela se présente bien. »
Le Corso en point d’orgue
Moment phare de l’évènement, le grand Corso défilera en deux passages samedi soir et dimanche après-midi. Les sociétés locales, mobilisées depuis plusieurs semaines, proposeront des chars et des animations autour du thème « Made in Swizerland ». Les visiteurs peuvent s’attendre à découvrir de célèbres marques suisses et le savoir-faire helvétique, dévoile encore la responsable animation qui « ne veut pas en dire trop » avant les défilés.
« Les thèmes sont toujours proposés par le public. »
L’invité d’honneur de cette édition est le chœur Candy, un ensemble vocal fondé en Gruyère et qui se produira samedi et dimanche à l’église protestante. Le programme complet est à retrouver sur le site de la Fête des Saisons. /oza-gtr