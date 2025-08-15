Tavannes célèbre toutes les saisons ce week-end

La 67e Fête des Saisons animera Tavannes de vendredi à dimanche. Entre Grand Corso, marché ...
Tavannes célèbre toutes les saisons ce week-end

La 67e Fête des Saisons animera Tavannes de vendredi à dimanche. Entre Grand Corso, marché artisanal, concerts et quiz sur les stands, le programme s’annonce riche et festif.

La Fête des Saisons revient animer Tavannes dès vendredi avec un grand Corso sur le thème « Made in Swizerland ». La Fête des Saisons revient animer Tavannes dès vendredi avec un grand Corso sur le thème « Made in Swizerland ».

Si l’été bat son plein, toutes les saisons seront fêtées ce week-end à Tavannes. L’ouverture officielle de la 67e Fête des Saisons aura lieu vendredi à 18h30. Les préparatifs sont achevés et tout est prêt pour accueillir les visiteurs, assure la responsable animation et médias du comité, Lina Oppliger. Introduit l’an dernier, le marché artisanal reviendra samedi avec une durée prolongée. Autre nouveauté : un quiz interactif sera à disposition via des QR codes sur les stands. « Nous avons mis cela en place dans l’idée de faire bouger les gens, qu’il y ait une rotation entre toutes les sociétés et leur faire de la publicité », détaille Lina Oppliger.

Lina Oppliger : « Il y a de petites choses à ajuster, mais cela se présente bien. »

Ecouter le son

Le Corso en point d’orgue

Moment phare de l’évènement, le grand Corso défilera en deux passages samedi soir et dimanche après-midi. Les sociétés locales, mobilisées depuis plusieurs semaines, proposeront des chars et des animations autour du thème « Made in Swizerland ». Les visiteurs peuvent s’attendre à découvrir de célèbres marques suisses et le savoir-faire helvétique, dévoile encore la responsable animation qui « ne veut pas en dire trop » avant les défilés.

« Les thèmes sont toujours proposés par le public. »

Ecouter le son

L’invité d’honneur de cette édition est le chœur Candy, un ensemble vocal fondé en Gruyère et qui se produira samedi et dimanche à l’église protestante. Le programme complet est à retrouver sur le site de la Fête des Saisons. /oza-gtr


 

Actualités suivantes

Une plongée dans 50 ans de passion

Une plongée dans 50 ans de passion

Région    Actualisé le 15.08.2025 - 10:22

Baisse des tarifs de BKW

Baisse des tarifs de BKW

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 17:56

Incendie dans l’Aude : témoignage d’un Jurassien

Incendie dans l’Aude : témoignage d’un Jurassien

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 15:00

Piscine des Mélèzes : l’enfant a été entendu

Piscine des Mélèzes : l’enfant a été entendu

Région    Actualisé le 15.08.2025 - 08:25

Articles les plus lus

La machine à laver la vaisselle réutilisable tourne à plein régime à Delémont

La machine à laver la vaisselle réutilisable tourne à plein régime à Delémont

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 13:15

Incendie dans l’Aude : témoignage d’un Jurassien

Incendie dans l’Aude : témoignage d’un Jurassien

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 15:00

Baisse des tarifs de BKW

Baisse des tarifs de BKW

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 17:56

Piscine des Mélèzes : l’enfant a été entendu

Piscine des Mélèzes : l’enfant a été entendu

Région    Actualisé le 15.08.2025 - 08:25

Szymon Nehring a conquis Piano à Saint-Ursanne

Szymon Nehring a conquis Piano à Saint-Ursanne

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 17:40

Un « déni de démocratie » dénoncé au Noirmont

Un « déni de démocratie » dénoncé au Noirmont

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 08:45

Flashé à 135 km/h au lieu de 80 près de Montfaucon

Flashé à 135 km/h au lieu de 80 près de Montfaucon

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 09:20

La machine à laver la vaisselle réutilisable tourne à plein régime à Delémont

La machine à laver la vaisselle réutilisable tourne à plein régime à Delémont

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 13:15