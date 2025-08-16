Un « Léopard de demain » pour la Jurassienne Camille Surdez

Le Festival international du film de Locarno récompense une jeune cinéaste jurassienne. Le court-métrage « L'avant-poste 21 » de Camille Surdez s’est vu décerner samedi le prix du meilleur nouveau talent suisse dans la catégorie « Léopards de demain ». Il s'agit de son film de diplôme de Bachelor à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL). « C'est un peu le scénario idéal quand on finit l'école avec son court métrage, d'être à Locarno. En même temps, ça s'accompagne de beaucoup de pression personnelle », avait-elle affirmé jeudi sur les ondes de la RTS. Pour ce court métrage, Camille Surdez, 24 ans, s'est principalement entourée d'anciens élèves de l'ECAL. Son film, au-delà de la question de l'avortement, explore l'amitié féminine. /ats-fco

