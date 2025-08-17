Un livre pour trois regards d’artistes sur le territoire jurassien

Deux auteurs - Isabelle Sbrissa et Gilles F. Jobin - et une peintre – Sylvie Aubry – partagent leurs visions du territoire jurassien. Leur livre intitulé « Ce qu’on voit d’ici » est paru récemment sous l’égide de la Société jurassienne d’émulation (SJE). L’ouvrage a été tiré à 400 exemplaires et s’inscrit dans le cadre de la collection « Le champ des signes » qui vise à mêler littératures et arts visuels. Le résultat de la collaboration entre les trois artistes débouche sur une publication poétique, un voyage qui allie les mots et les couleurs. Les trois artistes livrent ainsi leur regard croisé sur plusieurs lieux identiques du Jura et du Jura bernois qui ne sont pas identifiés de manière précise, ce qui laisse planer un certain mystère. La responsable de la publication pour la SJE, souligne que le projet est né des artistes eux-mêmes : « Ils sont arrivés avec une maquette déjà bien avancée et le projet a énormément séduit la Société jurassienne d’émulation parce qu’il parle du territoire autrement », indique Mélinda Fleury. Le livre propose ainsi une réflexion interdisciplinaire sur la notion de territoire, sur les frontières et sur les populations du Jura et du Jura bernois. À l’heure du prochain transfert de Moutier dans le Jura, il interroge ainsi sur le lien au territoire, à la terre et à la région et vise à prendre de la hauteur et à observer les paysages typiques de la région. « Les propos des auteurs ne sont pas politiques mais poétiques », relève Mélinda Fleury pour évoquer les regards portés par les trois artistes.