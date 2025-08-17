Une sensibilisation à la violence domestique pour la rentrée scolaire dans le Jura

Un jeu numérique baptisé « ALTernatives » sera utilisé cette année dans les établissements scolaires jurassiens du postobligatoire pour prévenir les violences domestiques et dans le couple.
Les élèves jurassiens du postobligatoire seront sensibilisés à la problématique de la violence domestique et dans le couple. Un jeu numérique qui s’intitule « ALTernatives » sera utilisé à cet effet durant l’année scolaire qui démarre lundi. L’outil vise, notamment, à identifier les signes et les dynamiques abusives ainsi qu’à pouvoir réagir en tant que victime, témoin ou personne auteure. Le projet de jeu numérique a été porté par la conférence romande des bureaux de l’égalité, egalite.ch. Il sera donc introduit cette année dans les différentes divisions du CEJEF, le Centre jurassien d’enseignement et de formation. L’outil a déjà été testé dans une classe du Lycée cantonal à Porrentruy et les échos ont été favorables. « Le jeu numérique a été fait de manière percutante, de manière à ce que cela touche la jeunesse », indique la cheffe du Service cantonal de la formation postobligatoire. Françoise Do Linh Xuan souligne que l’âge visé, soit les jeunes de 16 à 25 ans, est « absolument adapté » pour sensibiliser à ce genre de thématiques. Elle estime aussi qu’il était « indispensable » que l’école, en l’occurrence le postobligatoire, « prenne à bras le corps ces thématiques et d’insister sur la notion de respect les uns vis-à-vis des autres ».
Françoise Do Linh Xuan : « Ce jeu a pour objectifs de rendre attentifs aux signes et à ce qui peut être acceptable ou ne pas l’être. »
Le portable pas totalement interdit au postobligatoire
La nouvelle année scolaire dans le Jura sera marquée par l’interdiction totale de l’usage du téléphone portable et de la montre connectée à l’école pour les degrés primaire et secondaire. La mesure prendra effet en février prochain. Elle ne concernera pas le postobligatoire. Des réflexions sont toutefois en cours pour harmoniser les pratiques au sein des différentes divisions du CEJEF, comme l’indique Françoise Do Linh Xuan. Il n’est donc pas question d’interdiction dans le postobligatoire.
Françoise Do Linh Xuan : « Il n’est pas question d’interdire mais il est important et essentiel de cadrer cette thématique. »
La rentrée des classes aura donc lieu ce lundi dans le canton du Jura. /fco