Une sensibilisation à la violence domestique pour la rentrée scolaire dans le Jura

Les élèves jurassiens du postobligatoire seront sensibilisés à la problématique de la violence domestique et dans le couple. Un jeu numérique qui s’intitule « ALTernatives » sera utilisé à cet effet durant l’année scolaire qui démarre lundi. L’outil vise, notamment, à identifier les signes et les dynamiques abusives ainsi qu’à pouvoir réagir en tant que victime, témoin ou personne auteure. Le projet de jeu numérique a été porté par la conférence romande des bureaux de l’égalité, egalite.ch. Il sera donc introduit cette année dans les différentes divisions du CEJEF, le Centre jurassien d’enseignement et de formation. L’outil a déjà été testé dans une classe du Lycée cantonal à Porrentruy et les échos ont été favorables. « Le jeu numérique a été fait de manière percutante, de manière à ce que cela touche la jeunesse », indique la cheffe du Service cantonal de la formation postobligatoire. Françoise Do Linh Xuan souligne que l’âge visé, soit les jeunes de 16 à 25 ans, est « absolument adapté » pour sensibiliser à ce genre de thématiques. Elle estime aussi qu’il était « indispensable » que l’école, en l’occurrence le postobligatoire, « prenne à bras le corps ces thématiques et d’insister sur la notion de respect les uns vis-à-vis des autres ».

