Bilan très positif et opération réussie pour la police

La police cantonale dresse un bilan globalement très positif au niveau de la sécurité lors de la Coupe de Suisse de football qui a vu trois matchs se dérouler dans la région le week-end dernier.
La Coupe de Suisse de football a fait vibrer la région ces trois derniers jours. Le FC Sion, Neuchâtel Xamax et Young Boys se sont déplacés sur les terrains de Courgenay, Delémont et Courtételle. Des matchs qui ont trouvé leur public et qui ont attiré plus de 7'200 personnes. Un dispositif renforcé a été mis en place par la police cantonale durant un « gros week-end chargé pour la gendarmerie jurassienne en termes de sécurité publique », note le chef de la gendarmerie jurassienne, Eric Froidevaux.
Eric Froidevaux : « D’une manière globale, ça s’est bien déroulé avec quelques petits incidents. »
À Courgenay, des supporters du FC Sion ont utilisé des engins pyrotechniques. Cela a endommagé partiellement le terrain synthétique, explique Eric Froidevaux à la rédaction de RFJ lundi matin. Du côté de Delémont, le chef de la gendarmerie soulève qu’une petite échauffourée entre supporters de Neuchâtel Xamax et certains de leurs joueurs a eu lieu à l’issue de la rencontre, à l’intérieur du stade. À Courtételle, le village vadais a vu une véritable marée jaune et noire de plus de 600 supporters de Young Boys. Il a fallu un peu jongler niveau horaire et transports : « Il a fallu se coordonner avec les CFF pour pouvoir faire venir le train spécial au bon moment et éviter de couper le cortège avec les barrières », explique Eric Froidevaux.
Pour effectuer une évaluation des besoins en effectif, le chef de la gendarmerie jurassienne explique qu’un gros travail d’analyse en amont a été effectuée, notamment avec des contacts avec les polices des clubs visiteurs ou encore des bases de données fédérales.
Eric Froidevaux : « On a dû supprimer pas mal de congés pour mobiliser les forces nécessaires pour assurer la sécurité publique. »
En plus des trois matchs de football de la Coupe de Suisse, le week-end a aussi été rythmé par plusieurs autres événements, comme la course de côte des Rangiers, des matchs amicaux de hockey à Porrentruy et les fêtes de village de Courgenay et de Courfaivre, relève Eric Froidevaux. Ce dernier tient à remercier les collaborateurs de la gendarmerie pour leur disponibilité : « Ils ont bien compris les enjeux du week-end et ils ont répondu présents ». /ech