Bilan très positif et opération réussie pour la police

À Courgenay, des supporters du FC Sion ont utilisé des engins pyrotechniques. Cela a endommagé partiellement le terrain synthétique, explique Eric Froidevaux à la rédaction de RFJ lundi matin. Du côté de Delémont, le chef de la gendarmerie soulève qu’une petite échauffourée entre supporters de Neuchâtel Xamax et certains de leurs joueurs a eu lieu à l’issue de la rencontre, à l’intérieur du stade. À Courtételle, le village vadais a vu une véritable marée jaune et noire de plus de 600 supporters de Young Boys. Il a fallu un peu jongler niveau horaire et transports : « Il a fallu se coordonner avec les CFF pour pouvoir faire venir le train spécial au bon moment et éviter de couper le cortège avec les barrières », explique Eric Froidevaux.

Pour effectuer une évaluation des besoins en effectif, le chef de la gendarmerie jurassienne explique qu’un gros travail d’analyse en amont a été effectuée, notamment avec des contacts avec les polices des clubs visiteurs ou encore des bases de données fédérales.