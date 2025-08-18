L'EuroAirport tourne à plein régime

L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse n'a jamais eu autant de succès, près de 35'000 passagers ont ...
L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse n'a jamais eu autant de succès, près de 35'000 passagers ont foulé le macadam en une seule journée.

L'EuroAirport a enregistré un record de passagers en un jour le vendredi 25 juillet. (Photo : archives) L'EuroAirport a enregistré un record de passagers en un jour le vendredi 25 juillet. (Photo : archives)

L’EuroAirport de Bâle-Mulhouse a atteint un record. Vendredi 25 juillet, pas moins de 34'974 passagers ont transité sur les pistes, du jamais vu, même avant le Covid-19 révèle la radio « ICI Belfort-Montbéliard ». La saison estivale, qui s’étend d’avril à octobre, représente environ 70% du trafic passager annuel avec un pic en août », précise Manuella Witzig, la directrice communication du site. Si l’aéroport séduit autant, c’est notamment en raison de ses tarifs « souvent moins chers », confie une passagère avant de se rendre à Budapest.

Manuella Witzig : « On n’a jamais vu autant de passagers traverser l’aéroport en une seule journée. »

Néanmoins, les quelque 160 avions qui transitent sur le macadam de Bâle-Mulhouse chaque jour engrangent une pollution atmosphérique équivalente à 1'200 km parcourus en voiture essence, soit 300 kg de CO2. L'EuroAirport se dit conscient de la pollution atmosphérique entrainée par le va-et-vient des avions, mais se donne pour objectif d'atteindre une neutralité carbone de ses propres installations d’ici 50 ans. « Il y a d’un côté la réduction progressive des émissions carbone de la flotte des véhicules de l’Aéroport, l’achat d’électricité 100% renouvelable, le raccordement à une centrale de chauffage biomasse et l’installation de panneaux photovoltaïques », explique Manuella Witzig. L'aérogare va aussi être étendue avec un nouveau bâtiment de 14 000m² d'ici 2027 pour mieux anticiper la hausse de voyageurs dans les années à venir. /ICI Belfort-Montbéliard

