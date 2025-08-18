L’Etat jurassien se dote d’une nouvelle stratégie numérique

La nouvelle stratégie a notamment pour objectif d’intégrer davantage les attentes des citoyens et des entreprises dans le développement des différents projets. « La population veut interagir de manière plus récurrente avec l’administration, mais aussi de manière plus simple. Il faut que ce soit des services faciles d’utilisation », ajoute le responsable. Le but est, par ailleurs, de réduire l’impact environnemental des technologies utilisées, mais aussi de garantir une protection rigoureuse de la vie privée.





Une IA pour l’Office des véhicules

L’innovation est également au cœur de la nouvelle stratégie numérique alors que le Canton du Jura a été précurseur dans le domaine avec le guichet virtuel créé en 2012 et dont plusieurs cantons se sont inspirés. Le Service de l’informatique a, par exemple, développé un assistant d’intelligence artificielle (IA) pour répondre aux questions des citoyens. Ce programme du genre de ChatGPT sera, dans un premier temps, testé sur le site de l’Office des véhicules. « C’est un des services les plus contactés au sein de l’administration », indique Matthieu Lachat.