L’Etat jurassien se dote d’une nouvelle stratégie numérique

Le document a été adopté par le Gouvernement et s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’Etat. Un assistant d’intelligence artificielle a notamment été développé pour les questions en lien avec l’Office des véhicules.
Le Canton du Jura dispose d’une nouvelle stratégie numérique. Le Gouvernement a récemment validé le document qui a été présenté lundi aux médias et qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’Etat. Sur les quatre millions de francs alloués cette année au Service de l’informatique, près d’un million sera utilisé pour réaliser des projets en lien avec la nouvelle stratégie numérique. Cette dernière s’articule autour de trois grands axes. Elle vise notamment à rendre l’administration encore plus moderne, à proposer des services en ligne accessibles à tous, mais aussi à encourager une meilleure collaboration entre le Canton, les communes et la Confédération. « Il faut repenser les processus à l’ère numérique, mais il faut aussi repenser les pratiques qui vont autour et former les gens », a expliqué à RFJ le chef du Service de l’informatique, Matthieu Lachat.
Matthieu Lachat : « Le premier axe vise à développer encore plus la numérisation de l’administration. »
La nouvelle stratégie a notamment pour objectif d’intégrer davantage les attentes des citoyens et des entreprises dans le développement des différents projets. « La population veut interagir de manière plus récurrente avec l’administration, mais aussi de manière plus simple. Il faut que ce soit des services faciles d’utilisation », ajoute le responsable. Le but est, par ailleurs, de réduire l’impact environnemental des technologies utilisées, mais aussi de garantir une protection rigoureuse de la vie privée.
Une IA pour l’Office des véhicules
L’innovation est également au cœur de la nouvelle stratégie numérique alors que le Canton du Jura a été précurseur dans le domaine avec le guichet virtuel créé en 2012 et dont plusieurs cantons se sont inspirés. Le Service de l’informatique a, par exemple, développé un assistant d’intelligence artificielle (IA) pour répondre aux questions des citoyens. Ce programme du genre de ChatGPT sera, dans un premier temps, testé sur le site de l’Office des véhicules. « C’est un des services les plus contactés au sein de l’administration », indique Matthieu Lachat.
« Il facilite la tâche du citoyen qui ne sera pas forcément obligé de téléphoner à l’Office des véhicules pour obtenir des réponses. »
D’autres entités suivront, notamment le Service des contributions et celui de la population. /alr