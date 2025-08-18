Les Échaipouses font revivre l’arrivée de la télévision

Quinze ans après leur dernier spectacle, les Échaipouses sont de retour ! Dès vendredi soir, le village de Coeuve vibrera grâce à « l’Auberge de la Covatte », un théâtre en plein air qui sera joué onze fois jusqu’au 31 août. L’intrigue de la pièce fera remonter les spectateurs dans les années 1950 lors de l’arrivée de la première télévision. Robin Lièvre, membre de l’équipe de création, estime que le spectacle se démarque des autres : « On aborde aussi le côté culturel, régional et patrimonial sans vouloir remettre de la poussière sur l’histoire. »