Les Échaipouses font revivre l’arrivée de la télévision

Le village de Coeuve replonge dans les années 1950 avec un théâtre présenté à onze reprises à partir de vendredi et jusqu'au 31 août.

Grégory Champion, Anne-Sylvie Champion et Robin Lièvre, les membres de l'équipe de création, ainsi que Martin Frossard, comédien (de gauche à droite). Grégory Champion, Anne-Sylvie Champion et Robin Lièvre, les membres de l'équipe de création, ainsi que Martin Frossard, comédien (de gauche à droite).

Quinze ans après leur dernier spectacle, les Échaipouses sont de retour ! Dès vendredi soir, le village de Coeuve vibrera grâce à « l’Auberge de la Covatte », un théâtre en plein air qui sera joué onze fois jusqu’au 31 août. L’intrigue de la pièce fera remonter les spectateurs dans les années 1950 lors de l’arrivée de la première télévision. Robin Lièvre, membre de l’équipe de création, estime que le spectacle se démarque des autres : « On aborde aussi le côté culturel, régional et patrimonial sans vouloir remettre de la poussière sur l’histoire. »

Robin Lièvre : « On n’est pas dans le vaudeville. »

Pas moins de 22 acteurs et trois danseuses se produiront dans la pièce. Les bénévoles - ils seront 150 au total - sont à pied d’œuvre pour installer les gradins qui pourront accueillir jusqu’à 250 spectateurs. À côté, on trouvera différents aménagements pour l’aspect plus festif. « Nous avons aussi reconstitué quatre lieux typiques d’un appartement des années 50. » Le nouveau comité d’organisation se dit impressionné par l’enthousiasme de tout le village de Coeuve. Les sociétés locales, l’école, la commune et la paroisse ont apporté leur contribution.

« Les visiteurs pourront aussi découvrir la culture des années 50. »

Davantage de renseignements et billetterie ici. Une ligne téléphonique permettra de s’informer sur la tenue du spectacle ou non en cas de météo incertaine. Le numéro à composer est le 079 382 93 37. /rce


