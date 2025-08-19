Appel à candidatures pour trois bourses littéraires

Appel à candidatures pour trois bourses littéraires

La Commission intercantonale de littérature des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel met au concours trois bourses dotées chacune de 15'000 francs pour soutenir un projet d’écriture. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 20 octobre.

La CiLi met au concours trois bourses destinées aux auteurs et dotées chacune de 15'000 francs. (Photo: illustration libre de droits) La CiLi met au concours trois bourses destinées aux auteurs et dotées chacune de 15'000 francs. (Photo: illustration libre de droits)

Soutenir des auteurs de la région dans leur projet. C’est ce que propose la Commission intercantonale de littérature des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (CiLi BEJUNE) ce mardi. Trois bourses dotées de 15'000 francs chacune sont ainsi mises au concours. Seuls les auteurs qui entretiennent des liens réguliers par leur activité artistique avec au moins l’un des trois cantons et ceux qui y sont domiciliés peuvent déposer un dossier. Les candidats doivent également être professionnellement actifs dans le domaine de la littérature ainsi qu’avoir publié au moins un livre dans une maison d’édition reconnue pour être éligibles.

Les projets proposés doivent être en cours de réalisation au moment de la demande et tous les genres sont acceptés. L’œuvre doit, en principe, être réalisée en français. Les dossiers sont à déposer en ligne sur le portail électronique des demandes de l’Office de la culture du canton de Berne jusqu’au 20 octobre 2025. Retrouvez plus de détails ainsi que les conditions détaillées de participation sur le site du Canton du Jura. /comm-jad


