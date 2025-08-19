Bassecourt dans le noir

Une partie du village de Haute-Sorne a été touchée par une coupure de courant mardi matin ...
Bassecourt dans le noir

Une partie du village de Haute-Sorne a été touchée par une coupure de courant aux alentours de 11h mardi. Plus de 1'600 clients ont été concernés, selon les BKW.

Un court-circuit s'est produit sur une ligne électrique, selon les BKW. (Photo d'illustration libre de droits). Un court-circuit s'est produit sur une ligne électrique, selon les BKW. (Photo d'illustration libre de droits).

Le village de Bassecourt a été partiellement privé d’électricité ce mardi matin. Une coupure de courant est intervenue vers 10h50 en raison d'un court-circuit sur une ligne électrique, selon les BKW. Plus de 1'600 clients ont été concernés par cette panne. Le fournisseur d’électricité indique que le courant a pu être rétabli pour tout le monde après environ une heure d’interruption. /alr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les étrangers de Moutier informés sur leurs nouveaux droits de vote

Les étrangers de Moutier informés sur leurs nouveaux droits de vote

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 12:11

Gabriel Dumitru nommé directeur du domaine Ingénierie de la HE-Arc

Gabriel Dumitru nommé directeur du domaine Ingénierie de la HE-Arc

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 11:15

Appel à candidatures pour trois bourses littéraires

Appel à candidatures pour trois bourses littéraires

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 11:14

« Bienvenue Moutier » : Estrade Moutier

« Bienvenue Moutier » : Estrade Moutier

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 10:04

Articles les plus lus

« La p’tite phrase » - La fête au village

« La p’tite phrase » - La fête au village

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 09:00

« Bienvenue Moutier » : Estrade Moutier

« Bienvenue Moutier » : Estrade Moutier

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 10:04

Appel à candidatures pour trois bourses littéraires

Appel à candidatures pour trois bourses littéraires

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 11:14

Gabriel Dumitru nommé directeur du domaine Ingénierie de la HE-Arc

Gabriel Dumitru nommé directeur du domaine Ingénierie de la HE-Arc

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 11:15

L’Etat jurassien se dote d’une nouvelle stratégie numérique

L’Etat jurassien se dote d’une nouvelle stratégie numérique

Région    Actualisé le 18.08.2025 - 18:23

« La p’tite phrase » - La fête au village

« La p’tite phrase » - La fête au village

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 09:00

« Bienvenue Moutier » : Estrade Moutier

« Bienvenue Moutier » : Estrade Moutier

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 10:04

Appel à candidatures pour trois bourses littéraires

Appel à candidatures pour trois bourses littéraires

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 11:14

Les Échaipouses font revivre l’arrivée de la télévision

Les Échaipouses font revivre l’arrivée de la télévision

Région    Actualisé le 18.08.2025 - 17:23

L'EuroAirport tourne à plein régime

L'EuroAirport tourne à plein régime

Région    Actualisé le 18.08.2025 - 18:20

L’Etat jurassien se dote d’une nouvelle stratégie numérique

L’Etat jurassien se dote d’une nouvelle stratégie numérique

Région    Actualisé le 18.08.2025 - 18:23

« La p’tite phrase » - La fête au village

« La p’tite phrase » - La fête au village

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 09:00