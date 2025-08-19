Bassecourt dans le noir

Le village de Bassecourt a été partiellement privé d’électricité ce mardi matin. Une coupure de courant est intervenue vers 10h50 en raison d'un court-circuit sur une ligne électrique, selon les BKW. Plus de 1'600 clients ont été concernés par cette panne. Le fournisseur d’électricité indique que le courant a pu être rétabli pour tout le monde après environ une heure d’interruption. /alr