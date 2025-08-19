Christine Aymon a choisi le Jura pour sa nouvelle exposition

L’exposition est le fruit de plus de trois ans de travail. Les vastes locaux proposés à Courfaivre permettent d’accueillir de grandes œuvres : « La halle a au moins 800 mètres carrés. Vous mettez un truc de deux mètres, c’est vraiment un tout petit machin ! Il fallait que ça entre en résonance avec le lieu. » L’exposition se tiendra du 23 août au 19 octobre à Courfaivre et à Moutier. Vernissages samedi à 17h à l’espace culturel Condor et vendredi à 18h30 à la galerie du Passage. Tout le programme ici. /rce