Christine Aymon a choisi le Jura pour sa nouvelle exposition

L’artiste suisse invite les visiteurs à vivre une expérience interactive à Courfaivre et Moutier ...
L’artiste suisse invite les visiteurs à vivre une expérience interactive à Courfaivre et Moutier où l’exposition en deux volets se tiendra du 23 août au 19 octobre.

Christine Aymon a fait découvrir les fruits d'un travail de plus de trois ans. Christine Aymon a fait découvrir les fruits d'un travail de plus de trois ans.

Une exposition d’envergure va s’ouvrir samedi à Courfaivre. Christine Aymon a installé ses œuvres à l’espace culturel de Condor, mais un autre volet de l’exposition « Promenons-nous dans les bois » a également trouvé place dans la galerie du Passage à Moutier. L’artiste plasticienne établie en Valais propose aux visiteurs de vivre une expérience interactive. « C’est un parcours à travers soi et le monde. Allez vivre l’expérience ! », clame Christine Aymon, dynamique septuagénaire, venue présenter ses œuvres à la presse ce mardi, malgré une fracture du fémur.

Christine Aymon : « Un parcours à travers soi et le monde. »

Ecouter le son

L’exposition est le fruit de plus de trois ans de travail. Les vastes locaux proposés à Courfaivre permettent d’accueillir de grandes œuvres : « La halle a au moins 800 mètres carrés. Vous mettez un truc de deux mètres, c’est vraiment un tout petit machin ! Il fallait que ça entre en résonance avec le lieu. » L’exposition se tiendra du 23 août au 19 octobre à Courfaivre et à Moutier. Vernissages samedi à 17h à l’espace culturel Condor et vendredi à 18h30 à la galerie du Passage. Tout le programme ici. /rce


Actualisé le

 

