Le PLRJ veut augmenter les déductions fiscales liées à l’assurance-maladie

Le PLRJ souhaite diminuer la charge fiscale des contribuables jurassiens. Pour ce faire, les libéraux-radicaux jurassiens lancent une initiative populaire cantonale qui demande une augmentation de quelque 10% de la déduction fiscale pour les Cotisations à des caisses d’assurance maladie, invalidité, accident et sur la vie. Pour donner quelques exemples chiffrés, le montant déductible passerait de 6’700 à 7’500 francs pour les contribuables mariés. Et de 3’350 à 3’750 francs pour les célibataires. Le PLRJ se dit conscient du contexte financier cantonal compliqué. Ce changement ferait perdre quelques millions de recettes à l’État jurassien. Mais le parti estime l’effort raisonnable pour soulager les ménages à faible revenu et la classe moyenne. Aux yeux du PLRJ, « augmenter la déduction fiscale est un levier rapide, facilement réalisable et immédiatement bénéfique pour celles et ceux qui payent leurs impôts dans le canton du Jura ». Le comité d’initiative dispose d’un an pour réunir 2'000 signatures. /comm-rce