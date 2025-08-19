Le PLRJ veut augmenter les déductions fiscales liées à l’assurance-maladie

Les libéraux-radicaux jurassiens ont lancé ce mardi une initiative cantonale visant à diminuer ...
Le PLRJ veut augmenter les déductions fiscales liées à l’assurance-maladie

Les libéraux-radicaux jurassiens ont lancé ce mardi une initiative cantonale visant à diminuer la charge pour les contribuables jurassiens. Ils disposent d'une année pour récolter les 2'000 signatures nécessaires.

Le PLRJ lance une initiative populaire cantonale visant à augmenter les déductions fiscales liées à l'assurance maladie. (Photo d'illustration libre de droits) Le PLRJ lance une initiative populaire cantonale visant à augmenter les déductions fiscales liées à l'assurance maladie. (Photo d'illustration libre de droits)

Le PLRJ souhaite diminuer la charge fiscale des contribuables jurassiens. Pour ce faire, les libéraux-radicaux jurassiens lancent une initiative populaire cantonale qui demande une augmentation de quelque 10% de la déduction fiscale pour les Cotisations à des caisses d’assurance maladie, invalidité, accident et sur la vie. Pour donner quelques exemples chiffrés, le montant déductible passerait de 6’700 à 7’500 francs pour les contribuables mariés. Et de 3’350 à 3’750 francs pour les célibataires. Le PLRJ se dit conscient du contexte financier cantonal compliqué. Ce changement ferait perdre quelques millions de recettes à l’État jurassien. Mais le parti estime l’effort raisonnable pour soulager les ménages à faible revenu et la classe moyenne. Aux yeux du PLRJ, « augmenter la déduction fiscale est un levier rapide, facilement réalisable et immédiatement bénéfique pour celles et ceux qui payent leurs impôts dans le canton du Jura ». Le comité d’initiative dispose d’un an pour réunir 2'000 signatures. /comm-rce


 

Actualités suivantes

Une programmation diversifiée au CCL de St-Imier

Une programmation diversifiée au CCL de St-Imier

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 17:36

La Foire de Chaindon entrevoit la fin de ses préparatifs

La Foire de Chaindon entrevoit la fin de ses préparatifs

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 17:17

Une sculpture imposante bientôt à Saignelégier

Une sculpture imposante bientôt à Saignelégier

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 17:31

Christine Aymon a choisi le Jura pour sa nouvelle exposition

Christine Aymon a choisi le Jura pour sa nouvelle exposition

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 16:14

Articles les plus lus

Les étrangers de Moutier informés sur leurs nouveaux droits de vote

Les étrangers de Moutier informés sur leurs nouveaux droits de vote

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 12:25

Changement de dates à Locarno : le NIFFF pourrait en souffrir

Changement de dates à Locarno : le NIFFF pourrait en souffrir

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 14:18

Christine Aymon a choisi le Jura pour sa nouvelle exposition

Christine Aymon a choisi le Jura pour sa nouvelle exposition

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 16:14

Une sculpture imposante bientôt à Saignelégier

Une sculpture imposante bientôt à Saignelégier

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 17:31

Gabriel Dumitru nommé directeur du domaine Ingénierie de la HE-Arc

Gabriel Dumitru nommé directeur du domaine Ingénierie de la HE-Arc

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 11:15

Bassecourt dans le noir

Bassecourt dans le noir

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 12:20

Les étrangers de Moutier informés sur leurs nouveaux droits de vote

Les étrangers de Moutier informés sur leurs nouveaux droits de vote

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 12:25

Changement de dates à Locarno : le NIFFF pourrait en souffrir

Changement de dates à Locarno : le NIFFF pourrait en souffrir

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 14:18