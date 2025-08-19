Les étrangers de Moutier informés sur leurs nouveaux droits de vote

Ils pourront bientôt glisser un bulletin dans l’urne pour la première fois. Plus de 1'000 citoyens de Moutier d’origine étrangère auront dès le mois d’octobre la possibilité de voter. Avec le transfert de la ville dans le Jura, ils pourront, en effet, participer aux scrutins cantonaux (sauf les objets constitutionnels) et communaux, mais également se présenter aux élections pour le Conseil de ville et le Conseil municipal (sauf le siège de maire). Une séance d’information était organisée lundi soir pour les personnes concernées. La cinquantaine de citoyens présents ont également pu participer à un atelier pratique. « Voter est un grand principe philosophique, mais concrètement quand on reçoit son matériel, ce n’est jamais simple pour personne », explique Valentin Zuber, le président de la délégation aux affaires jurassiennes pour le Conseil municipal.

