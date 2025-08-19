Une programmation diversifiée au CCL de St-Imier

Du théâtre, des expositions et des concerts. Le Centre de culture & de loisirs de St-Imier a dévoilé ce matin le programme d’août à décembre. Il y en aura pour tous les goûts. Des artistes régionaux, comme Phanee de Pool ou encore le trio Quetzal, ou d’au-delà des frontières, comme le chanteur belge Marka, se produiront dans la cité imérienne. Deux expositions seront également au menu. Elles ont en commun de présenter le travail d’artistes imériens. Pour Patrick Domont, animateur et médiateur culturel au CCL, il est important de proposer un panel bien différent. « C’est l’ADN des centres culturels. Je dis toujours qu’on est ce que les généralistes sont à la médecine. On doit savoir un peu tout faire », explique-t-il.