Une programmation diversifiée au CCL de St-Imier

Le Centre de culture & de loisirs de la cité imérienne a dévoilé ce mardi ce qui attend son ...
Une programmation diversifiée au CCL de St-Imier

Le Centre de culture & de loisirs de la cité imérienne a dévoilé ce mardi ce qui attend son public jusqu’au mois de décembre. Une programmation qui se veut éclectique.

Une œuvre réalisée à quatre mains par les artistes imériennes Mathilde Bardaro et Pamela Orval et qui sera présente dans l’exposition « Cherchez la femme ». Une œuvre réalisée à quatre mains par les artistes imériennes Mathilde Bardaro et Pamela Orval et qui sera présente dans l’exposition « Cherchez la femme ».

Du théâtre, des expositions et des concerts. Le Centre de culture & de loisirs de St-Imier a dévoilé ce matin le programme d’août à décembre. Il y en aura pour tous les goûts. Des artistes régionaux, comme Phanee de Pool ou encore le trio Quetzal, ou d’au-delà des frontières, comme le chanteur belge Marka, se produiront dans la cité imérienne. Deux expositions seront également au menu. Elles ont en commun de présenter le travail d’artistes imériens. Pour Patrick Domont, animateur et médiateur culturel au CCL, il est important de proposer un panel bien différent. « C’est l’ADN des centres culturels. Je dis toujours qu’on est ce que les généralistes sont à la médecine. On doit savoir un peu tout faire », explique-t-il.

Patrick Domont : « Un ensemble de manifestations qui saura rassembler plusieurs centaines de personnes. »

Ecouter le son

Le CCL proposera en avril 2026 une exposition collective sur la thématique du fanzine. C’est une publication qui se veut avant tout artisanale et qui est fait en toute liberté, car en dehors des circuits commerciaux et traditionnels et donc des contraintes qui y sont liées. Il est en général fait entièrement à la main ou avec des moyens limités. Les contenus peuvent être très variés : dessins, récits, collages, poésies ou encore textes engagés … Les personnes intéressées par cette exposition collective peuvent s’inscrire jusqu’au 16 novembre 2025. /sbo


