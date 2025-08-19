Une sculpture imposante bientôt à Saignelégier

Une œuvre de l’artiste de renom Jedd Novatt prendra peut-être bientôt ses quartiers entre la Halle-Cantine et le Centre de Loisirs. Un don estimé à environ un million de francs offert au Jura par une fondation américaine.
Une sculpture monumentale composée de cubes entremêlés en acier prendra peut-être bientôt place à Saignelégier, entre la Halle-Cantine et le Centre de Loisirs. Une fondation américaine offre au chef-lieu franc-montagnard une œuvre de plusieurs mètres de haut d’un artiste de renommée internationale. Jedd Novatt expose dans le monde entier et est surtout connu pour sa série Chaos avec ses cubes en acier. La Suisse compte trois de ses œuvres, à Vals (GR), Crans-Montana (VS) et Rolle (VD). Jurassienne d’origine, c’est la syndique de Rolle, Monique Pugnale Choulat, qui a proposé que ce soit le Jura qui reçoive une œuvre. Parmi trois sites jurassiens, c’est Saignelégier qui a été retenu. « C’est une grande chance pour la région, pour Saignelégier de pouvoir accueillir une telle sculpture », se réjouit la maire de la commune franc-montagnarde, Catherine Erba.
Catherine Erba : « Je vois très bien ces cubes enchevêtrés s’insérer dans ce paysage. »
Une demande de permis paraitra jeudi prochain dans le journal officiel, explique Catherine Erba. Une dérogation a en effet dû être demandée car la sculpture s’érigera dans un pâturage agricole. Des oppositions ne sont donc pas exclues, mais la maire de Saignelégier est confiante. Elle mentionne le soutien rencontré dans ce projet de la part du Canton, du Gouvernement, de l’Office de la culture et du Conseil communal de Saignelégier.
« On est tous absolument favorable à une telle implantation d’un artiste d’une valeur internationale. »
La valeur de l’œuvre à Rolle est estimée à un million de francs, peut-on lire dans un article du 24 heures. Une somme similaire pour la sculpture de Saignelégier. L'oeuvre sera donc un cadeau pour le Canton du Jura qui devra toutefois s’acquitter des frais d’implantation (socle, transport de l’œuvre, travail sur le site, etc.) qui se montent à environ 30'000 francs, a détaillé à RFJ Gauthier Corbat qui pilote le projet. Si la demande de permis et de dérogation est acceptée, la sculpture sera terminée ces prochaines semaines en atelier. L’inauguration est prévue à la fin de l’automne avec l’artiste et les mécènes. /ech