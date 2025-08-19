Une sculpture imposante bientôt à Saignelégier

Une sculpture monumentale composée de cubes entremêlés en acier prendra peut-être bientôt place à Saignelégier, entre la Halle-Cantine et le Centre de Loisirs. Une fondation américaine offre au chef-lieu franc-montagnard une œuvre de plusieurs mètres de haut d’un artiste de renommée internationale. Jedd Novatt expose dans le monde entier et est surtout connu pour sa série Chaos avec ses cubes en acier. La Suisse compte trois de ses œuvres, à Vals (GR), Crans-Montana (VS) et Rolle (VD). Jurassienne d’origine, c’est la syndique de Rolle, Monique Pugnale Choulat, qui a proposé que ce soit le Jura qui reçoive une œuvre. Parmi trois sites jurassiens, c’est Saignelégier qui a été retenu. « C’est une grande chance pour la région, pour Saignelégier de pouvoir accueillir une telle sculpture », se réjouit la maire de la commune franc-montagnarde, Catherine Erba.