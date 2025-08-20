Audit au sein du DFCS : Martial Courtet réagit en direct

Du côté du Gouvernement jurassien, des mesures ont été annoncées : « Nous avons décidé de la mise en œuvre d’un plan d’action », a déclaré la vice-présidente de l’exécutif Nathalie Barthoulot. Il s’agira notamment de « protéger celles et ceux qui souffriraient encore. Nous allons aussi renforcer l’accompagnement des collaborateurs et définir de nouvelles modalités », a ajouté la ministre de l’Intérieur.