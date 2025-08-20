Audit au sein du DFCS : Martial Courtet réagit en direct

Après la publication de sévères critiques envers Martial Courtet, le ministre, l’auditeur, ...
Après la publication de sévères critiques envers Martial Courtet, le ministre, l’auditeur, la vice-présidente du Gouvernement et le président du Centre réagissent sur RFJ.

Après la publication de l’audit qui fait état de sévères critiques à l’encontre du ministre du Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS), RFJ a recueilli les réactions de Martial Courtet, de l’auditeur Daniel Held, de la vice-présidente du Gouvernement Nathalie Barthoulot et du président du Centre Mathieu Cerf.

Le ministre Martial Courtet réagit en direct dans le Journal de 18h :

En conclusion de l’audit, l’auditeur Daniel Held, estime qu’il y a « beaucoup de peur, beaucoup de méfiance. Ce climat n’est pas sain ». Alors que Martial Courtet a affirmé sa volonté de rester candidat aux élections cantonales de cet automne, Daniel Held juge cette « opération relativement risquée parce que le succès n’est pas garanti ».

Daniel Held : « Les équipes doivent être prêtes à lui redonner une chance, et ça je ne peux pas l'assurer. »

Du côté du Gouvernement jurassien, des mesures ont été annoncées : « Nous avons décidé de la mise en œuvre d’un plan d’action », a déclaré la vice-présidente de l’exécutif Nathalie Barthoulot. Il s’agira notamment de « protéger celles et ceux qui souffriraient encore. Nous allons aussi renforcer l’accompagnement des collaborateurs et définir de nouvelles modalités », a ajouté la ministre de l’Intérieur.

Nathalie Barthoulot : « Au final nous observons qu'il y a un problème au sein du DFCS. »

Martial Courtet sera-t-il un candidat du Centre ou un candidat indépendant lors des élections du 19 octobre ? C’est désormais le parti qui a le dernier mot. Le président du Centre Mathieu Cerf explique qu’un comité directeur convoqué en urgence doit se tenir ce mercredi soir et qu’une décision sera communiquée jeudi. /mmi

Mathieu Cerf : « Nous allons prendre les premières orientations ce soir. »

