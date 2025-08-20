Double anniversaire pour le CCDP

Le Centre culturel du District de Porrentruy a présenté sa nouvelle saison ce mercredi. La programmation se veut festive, pour célébrer les 40 ans du CCDP et les 10 ans de la salle de l'Inter.
Le Centre culturel du district de Porrentruy (CCDP) fête un double anniversaire. La programmation de la nouvelle saison a été présentée mercredi et met à l'honneur les 40 ans du CCDP et les 10 ans de la salle de l'Inter. Une programmation qui compte trois spectacles supplémentaires et un budget en hausse. La programmatrice du centre a souhaité rendre cette nouvelle saison très accessible : « par des programmations pour tous les publics et par des propositions financièrement abordables et des billets suspendus pour la première fois à Porrentruy », explique Marie-Claire Chappuis. Ainsi, entre deux et quatre billets gratuits seront disponibles le soir des représentations. Un week-end anniversaire est aussi prévu mi-décembre et mettra notamment à l’honneur une version féminine de Cyrano de Bergerac : « un coup de cœur ! Trois actrices magnifiques qui jouent tous les rôles avec une fougue, une passion. C’était aussi important pour nous de reproposer un théâtre classique », se réjouit Marie-Claire Chappuis.
Marie-Claire Chappuis a souhaité rendre cette saison de fête accessible.
Quel impact depuis l’ouverture du Théâtre du Jura ?
Quatre ans après l'ouverture du Théâtre du Jura (TDJ) à Delémont, le CCDP affiche toujours une bonne fréquentation, entre 75 et 80 % la saison dernière. Cette fréquentation a malgré tout connu une légère baisse depuis l’ouverture du TDJ : « oui bien sûr, parce que l’offre est plus large et c’est bénéfique pour la culture en général sur le territoire », avance Marie-Claire Chappuis. Retrouvez ici la programmation complète de la nouvelle saison du CCDP. /mmi