Double anniversaire pour le CCDP

Le Centre culturel du district de Porrentruy (CCDP) fête un double anniversaire. La programmation de la nouvelle saison a été présentée mercredi et met à l'honneur les 40 ans du CCDP et les 10 ans de la salle de l'Inter. Une programmation qui compte trois spectacles supplémentaires et un budget en hausse. La programmatrice du centre a souhaité rendre cette nouvelle saison très accessible : « par des programmations pour tous les publics et par des propositions financièrement abordables et des billets suspendus pour la première fois à Porrentruy », explique Marie-Claire Chappuis. Ainsi, entre deux et quatre billets gratuits seront disponibles le soir des représentations. Un week-end anniversaire est aussi prévu mi-décembre et mettra notamment à l’honneur une version féminine de Cyrano de Bergerac : « un coup de cœur ! Trois actrices magnifiques qui jouent tous les rôles avec une fougue, une passion. C’était aussi important pour nous de reproposer un théâtre classique », se réjouit Marie-Claire Chappuis.