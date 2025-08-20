Indemnisation proposée à deux propriétaires après le passage des camions vibreurs en Haute-Sorne

Les premières conclusions sont tombées après le passage de camions vibreurs en Haute-Sorne, indique Geo-Energie Jura ce mercredi. L’entreprise à la tête du projet de géothermie avait confié ce travail à des spécialistes qui ont œuvré en janvier dernier. Au total, une vingtaine de propriétaires ont annoncé des fissures au passage de camions vibreurs. Un expert indépendant s’est penché sur ces cas. Une douzaine de bâtimets ont déjà été expertisés et pour dix d’entre eux, Geo-Energie Jura a conclu qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre ses travaux et les fissures observées.

Pour les deux cas restants, l’expert mandaté indique que les vibrations auraient pu contribuer aux dommages constatés. Geo-Energie Jura indique que les dégâts sont de faible ampleur et n’altèrent pas la statique des bâtiments. Autrement dit, que les édifices peuvent résister aux charges et aux contraintes auxquelles ils sont soumis, tout en restant stable. L’entreprise qui mène le projet de géothermie de Haute-Sorne a décidé de proposer une indemnisation forfaitaire à bien plaire à ces propriétaires. Sept autres cas annoncés plus tardivement seront encore expertisés. /rce+comm