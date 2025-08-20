L’impôt des travailleurs frontaliers en cours de versement à la BNS

Les communes jurassiennes toucheront bientôt les recettes fiscales des travailleurs frontaliers. Le versement compensatoire français concernant l’impôt des frontaliers pour les salaires bruts 2024 est en cours de paiement à la Banque nationale suisse, a annoncé le Canton mercredi.

Le montant de ce versement en faveur du canton du Jura, via la Confédération, s’élève à 39 millions de francs pour l’année 2024. Malgré le nombre de travailleurs frontaliers en baisse, le salaire moyen s’est vu augmenter, on observe donc une certaine stabilité au niveau des chiffres par rapport à ceux de 2023.

La distribution aux différentes communes du canton sera rapidement effectuée par le Bureau des personnes morales et des autres impôts aux Breuleux, ce qui permettra aux communes bénéficiaires d’en profiter avant la fin du mois d’août.

Pour la seconde année consécutive, les mesures liées au programme « Plan Équilibre 22-26 » s’appliqueront à cette redistribution. Un prélèvement financier d'environ 7,3 millions de francs sera réparti entre les communes selon les critères fixés par la législation actuelle. /comm-pch