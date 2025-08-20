L’impôt des travailleurs frontaliers en cours de versement à la BNS

Les communes du canton du Jura pourront bénéficier d’un versement issu des impôts des travailleurs ...
L’impôt des travailleurs frontaliers en cours de versement à la BNS

Les communes du canton du Jura pourront bénéficier d’un versement issu des impôts des travailleurs frontaliers avant la fin du mois d’août, informent les autorités cantonales ce mercredi.

Les communes jurassiennes toucheront bientôt les recettes fiscales des travailleurs frontaliers. Le versement compensatoire français concernant l’impôt des frontaliers pour les salaires bruts 2024 est en cours de paiement à la Banque nationale suisse, a annoncé le Canton mercredi.

Le montant de ce versement en faveur du canton du Jura, via la Confédération, s’élève à 39 millions de francs pour l’année 2024. Malgré le nombre de travailleurs frontaliers en baisse, le salaire moyen s’est vu augmenter, on observe donc une certaine stabilité au niveau des chiffres par rapport à ceux de 2023.

La distribution aux différentes communes du canton sera rapidement effectuée par le Bureau des personnes morales et des autres impôts aux Breuleux, ce qui permettra aux communes bénéficiaires d’en profiter avant la fin du mois d’août.

Pour la seconde année consécutive, les mesures liées au programme « Plan Équilibre 22-26 » s’appliqueront à cette redistribution. Un prélèvement financier d'environ 7,3 millions de francs sera réparti entre les communes selon les critères fixés par la législation actuelle. /comm-pch


 

Actualités suivantes

L’audit au sein du DFCS accable le management du ministre Martial Courtet

L’audit au sein du DFCS accable le management du ministre Martial Courtet

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 15:59

L'offre postale va se maintenir à Lajoux

L'offre postale va se maintenir à Lajoux

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 14:21

Double anniversaire pour le CCDP

Double anniversaire pour le CCDP

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 12:15

Indemnisation proposée à deux propriétaires après le passage des camions vibreurs en Haute-Sorne

Indemnisation proposée à deux propriétaires après le passage des camions vibreurs en Haute-Sorne

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 12:07

Articles les plus lus