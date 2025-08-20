L'offre postale va se maintenir à Lajoux

La Poste s’installera dans l’épicerie située au cœur du village le 20 octobre prochain, annonce ...
La Poste s’installera dans l’épicerie située au cœur du village le 20 octobre prochain, annonce le géant jaune mercredi. La clientèle pourra y effectuer toute ses opérations postales et une boîte aux lettres sera installée à proximité.

L'épicerie La Courtine à Lajoux accueillera La Poste et ses services dès le 20 octobre. (Photo : illustration) L'épicerie La Courtine à Lajoux accueillera La Poste et ses services dès le 20 octobre. (Photo : illustration)

Les services postaux seront maintenus à Lajoux. Le géant jaune va s’installer dans l’épicerie La Courtine au milieu du village taignon, située à la rue Principale 61, indique La Poste ce mercredi. Toutes les opérations postales pourront être effectuées sur place dans des horaires étendus : du lundi au vendredi de 6h30 à 12h00 et de 15h30 à 19h00, ainsi que le samedi de 7h30 à 12h00, dès le 20 octobre prochain. Une boîte aux lettres sera installée à proximité. Les collaborateurs de l’épicerie seront formés aux nouvelles tâches par La Poste.

La Poste annonce également l’ouverture d’un nouveau service gratuit de « versement et retrait d’argent à domicile ». Dès « cet automne », les clients pourront leurs versements et paiements directement au facteur. Pour ce faire, les personnes intéressées peuvent s’inscrire dans une filiale, en ligne sur le site internet de la Poste ou par téléphone auprès du Contact Center de la Poste. /comm-jad


 

