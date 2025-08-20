Martial Courtet : « Oui, je reste candidat »

Martial Courtet est toujours candidat à sa réélection. Le ministre jurassien a confirmé l’information ce mercredi après-midi. Le Gouvernement jurassien a dévoilé l’audit externe sur sa gestion du Département de la Formation, de la Culture et des Sports qui émet de sévères critiques envers le ministre et lui recommande comme premier conseil « d’opter pour une nouvelle orientation de carrière ». Désormais privé jusqu’à nouvel avis du Service de la formation postobligatoire, le ministre s’est notamment engagé à mettre un œuvre un plan d’action personnel, supervisé par l’exécutif, avec une formation en management et un accompagnement individuel.

Le ministre souhaite encore restaurer la confiance et une bonne collaboration avec ses chefs de service. « Les dégâts en termes de démotivation, de crédibilité et de confiance semblent rendre la mission d’une reprise en main du département difficile, voire impossible à court terme », peut-on lire dans le rapport d’audit. « Mon changement de posture est indispensable pour que chaque personne dans le département soit motivée à tirer à la même corde », a indiqué Martial Courtet. « Ce rapport d'audit est finalement un cadeau pour mes dix ans de gouvernement », a encore déclaré le ministre.





Avec ou sans Le Centre ?

Quant à savoir si Martial Courtet devra se présenter en tant qu’indépendant, le ministre a expliqué avoir déjà discuté de sa candidature avec son parti, Le Centre. « On va encore en parler », a-t-il ajouté. Le Centre Jura se réunira ce mercredi soir en comité directeur élargi afin de réévaluer la candidature de son ministre. /gtr-mmi