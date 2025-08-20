Une mère et ses deux filles tuées dans un triple homicide à Corcelles

Un père a tué son ex-femme et ses deux filles dans la nuit de mardi à mercredi à l'avenue Soguel à Corcelles. Un policier a dû faire usage de son arme et a tiré dans le bas du corps du suspect.
Un féminicide et un double meurtre se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi à Corcelles. Un père a tué à l’aide d’un couteau son ex-femme et ses deux filles dans un appartement à l’avenue Soguel, a expliqué la Police neuchâteloise lors d’une conférence de presse ce mercredi matin. Les victimes sont une mère de 47 ans et ses deux filles de 10 et 3 ans. Le chat de la famille a également été tué.
L’auteur est un homme de 52 ans, domicilié au Locle. « Le suspect était séparé à l'état civil de son épouse depuis le 12 juin», a précisé le chef de la police judiciaire neuchâteloise, Simon Baechler.
Simon Baechler détaille le déroulé des faits :
Les victimes et l'homme interpellé étaient au bénéfice d'un permis C.
Des plaintes réciproques entre époux avaient été déposées entre 2020 et 2022 pour notamment des dommages à la propriété. « Mais rien depuis 2022 », a expliqué Simon Baechler. La famille ne faisait donc pas l'objet d'un suivi policier. « Nous examinerons le cas de près pour voir si toutes les bonnes décisions ont été prises et cela fait l'objet d'une analyse en cours », a ajouté le procureur Jean-Paul Ros.
Le procureur Jean-Paul Ros dévoile ce que la justice sait à propos du suspect :
Suspect blessé par des tirs policiers
Après avoir été alertés, les policiers sont intervenus et ont forcé la serrure de l’appartement. Armé d’un couteau, le suspect a tenté de s’en prendre à un policier qui lui a tiré dans le bas du corps. Blessé, l’homme a été emmené à l’hôpital. Son état est stable. Les membres de la famille étaient déjà morts à l’arrivée de la police. Toutefois, « l'heure de la mort des victimes n'est pas encore connue et sera déterminée par l'autoposie », a indiqué le procureur Jean-Paul Ros.
Simon Baechler répond aux remarques de celles et ceux qui auraient l’impression que la décision de pénétrer dans l’appartement a été tardive. « Il faut voir que les situations, comme celle-ci, d’inquiétudes par rapport à un proche, ça se produit très souvent ». Confrontée à ce genre de cas, la Police neuchâteloise a besoin d’un motif sérieux pour forcer la porte d’un domicile. Elle a fini par l’obtenir, avec l’accumulation des éléments d’enquête. « Plus a été fait que ce qui est fait d’ordinaire », estime donc le chef de la police judiciaire.
Simon Baechler : « On ne peut pas d’entrée de jeu forcer les portes des uns et des autres. »
Le Ministère public a retenu les chefs d’accusation de meurtre et de tentative de meurtre. /jpp-gtr-jhi-ATS