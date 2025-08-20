Une mère et ses deux filles tuées dans un triple homicide à Corcelles

Suspect blessé par des tirs policiers

Après avoir été alertés, les policiers sont intervenus et ont forcé la serrure de l’appartement. Armé d’un couteau, le suspect a tenté de s’en prendre à un policier qui lui a tiré dans le bas du corps. Blessé, l’homme a été emmené à l’hôpital. Son état est stable. Les membres de la famille étaient déjà morts à l’arrivée de la police. Toutefois, « l'heure de la mort des victimes n'est pas encore connue et sera déterminée par l'autoposie », a indiqué le procureur Jean-Paul Ros.

Simon Baechler répond aux remarques de celles et ceux qui auraient l’impression que la décision de pénétrer dans l’appartement a été tardive. « Il faut voir que les situations, comme celle-ci, d’inquiétudes par rapport à un proche, ça se produit très souvent ». Confrontée à ce genre de cas, la Police neuchâteloise a besoin d’un motif sérieux pour forcer la porte d’un domicile. Elle a fini par l’obtenir, avec l’accumulation des éléments d’enquête. « Plus a été fait que ce qui est fait d’ordinaire », estime donc le chef de la police judiciaire.

