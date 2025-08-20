Trois personnes retrouvées mortes à Corcelles : un suspect arrêté

Trois personnes ont été retrouvées mortes mardi soir dans un appartement de Corcelles, a indiqué la Police neuchâteloise dans un communiqué. Un suspect, blessé par des tirs policiers, a été arrêté.

Une importante opération de police est en cours, a précisé dans la nuit de mardi à mercredi le porte-parole de la police Georges-André Lozouet à l'agence de presse Keystone-ATS. L'avenue Soguel a été bouclée pour les besoins de l'enquête. Elle était rouverte vers 4 heures du matin.

La police soupçonne un triple homicide, a précisé le porte-parole. Le suspect blessé a été transporté à l'hôpital.

De plus amples informations seront données mercredi à 10h à Neuchâtel par le ministère public et la police, a déclaré le porte-parole. /ATS-jhi