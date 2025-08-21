Alain Wolfer siège au Conseil communal de Basse-Vendline

Le citoyen de Basse-Vendline, élu en avril, a siégé pour la première fois mercredi dans l’attente de la décision finale d’un recours déposé par le candidat battu.

Le juge administratif a levé l'effet suspensif du recours. (Photo libre de droits). Le juge administratif a levé l'effet suspensif du recours. (Photo libre de droits).

Alain Wolfer s’est retrouvé mercredi pour la première fois autour de la table du Conseil communal de Basse-Vendline. L’Ajoulot a été élu en avril, mais l’élection est contestée par le candidat déchu. Marcel Pheulpin a déposé un recours. Et après le report d’une audience prévue en juillet, sur action du recourant, les autorités communales ont demandé au juge administratif Thomas Schaller la levée de l’effet suspensif, qui a été accordée. Le délai pour s’opposer à cette mesure étant échu, Alain Wolfer peut donc siéger dans l’attente de la décision finale. /ncp


 

