Alain Wolfer siège au Conseil communal de Basse-Vendline

Alain Wolfer s’est retrouvé mercredi pour la première fois autour de la table du Conseil communal de Basse-Vendline. L’Ajoulot a été élu en avril, mais l’élection est contestée par le candidat déchu. Marcel Pheulpin a déposé un recours. Et après le report d’une audience prévue en juillet, sur action du recourant, les autorités communales ont demandé au juge administratif Thomas Schaller la levée de l’effet suspensif, qui a été accordée. Le délai pour s’opposer à cette mesure étant échu, Alain Wolfer peut donc siéger dans l’attente de la décision finale. /ncp