Départ de feu vite maîtrisé chez Victorinox

Un début d’incendie s’est déclaré mercredi vers 15h30 dans les locaux de l’entreprise à Delémont ...
Un début d’incendie s’est déclaré mercredi vers 15h30 dans les locaux de l’entreprise à Delémont, vite éteint par le personnel.

Des piles entreposées dans une caisse sur une étagère seraient à l'origine du départ de feu. (Photo : Police cantonale jurassienne) Des piles entreposées dans une caisse sur une étagère seraient à l'origine du départ de feu. (Photo : Police cantonale jurassienne)

Des piles défectueuses seraient à l’origine d’un début d’incendie qui s’est déclaré mercredi après-midi dans les locaux de l’entreprise Victorinox à Delémont. Le feu a pris vers 15h30 dans une caisse située sur une étagère, et a rapidement été maîtrisé par des membres du personnel à l’aide d’un extincteur. Aucun blessé n’est à déplorer selon la Police cantonale jurassienne. L’incident a néanmoins nécessité l’intervention des pompiers du CRIS Delémont, notamment pour la ventilation des fumées accumulées. /comm-jpi


 

