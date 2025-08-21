Départ de feu vite maîtrisé chez Victorinox

Des piles défectueuses seraient à l’origine d’un début d’incendie qui s’est déclaré mercredi après-midi dans les locaux de l’entreprise Victorinox à Delémont. Le feu a pris vers 15h30 dans une caisse située sur une étagère, et a rapidement été maîtrisé par des membres du personnel à l’aide d’un extincteur. Aucun blessé n’est à déplorer selon la Police cantonale jurassienne. L’incident a néanmoins nécessité l’intervention des pompiers du CRIS Delémont, notamment pour la ventilation des fumées accumulées. /comm-jpi