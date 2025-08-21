Julien Lallau reçoit le titre de sénateur JCI

La Jeune Chambre Internationale (JCI) honore Julien Lallau du titre de sénateur. Cette reconnaissance mondiale a été remise samedi à Fontenais lors d’une cérémonie en présence de sa famille, de membres de la JCI et de représentants nationaux.

Engagé depuis 19 ans au sein de la JCI, Julien Lallau a marqué l’association par son leadership, son sens du service et son impact communautaire. Il a notamment présidé la JCI au niveau romand. « Son parcours est une source d’inspiration et de motivation pour les membres », souligne la JCI Porrentruy par communiqué.

Le nouveau sénateur rejoint ainsi Isabelle Parietti, également distinguée il y a moins d’un an. Pour la section ajoulote, cette double nomination récompense son investissement au service de la communauté locale et régionale sur les plans économique, culturel et social.

Le titre de sénateur JCI est attribué à vie. Il permet aux récipiendaires de conserver un rôle consultatif et de soutenir les générations futures de membres. /comm-mlm