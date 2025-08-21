Julien Lallau reçoit le titre de sénateur JCI

L'Ajoulot a été honoré par la Jeune Chambre Internationale (JCI) avec la plus haute distinction ...
Julien Lallau reçoit le titre de sénateur JCI

L'Ajoulot a été honoré par la Jeune Chambre Internationale (JCI) avec la plus haute distinction de l’organisation samedi à Fontenais.

Julien Lallau, à droite, a reçu le titre de sénateur de la Jeune Chambre Internationale. (Photo : JCI) Julien Lallau, à droite, a reçu le titre de sénateur de la Jeune Chambre Internationale. (Photo : JCI)

La Jeune Chambre Internationale (JCI) honore Julien Lallau du titre de sénateur. Cette reconnaissance mondiale a été remise samedi à Fontenais lors d’une cérémonie en présence de sa famille, de membres de la JCI et de représentants nationaux.

Engagé depuis 19 ans au sein de la JCI, Julien Lallau a marqué l’association par son leadership, son sens du service et son impact communautaire. Il a notamment présidé la JCI au niveau romand. « Son parcours est une source d’inspiration et de motivation pour les membres », souligne la JCI Porrentruy par communiqué.

Le nouveau sénateur rejoint ainsi Isabelle Parietti, également distinguée il y a moins d’un an. Pour la section ajoulote, cette double nomination récompense son investissement au service de la communauté locale et régionale sur les plans économique, culturel et social.

Le titre de sénateur JCI est attribué à vie. Il permet aux récipiendaires de conserver un rôle consultatif et de soutenir les générations futures de membres. /comm-mlm


 

Actualités suivantes

Alain Wolfer siège au Conseil communal de Basse-Vendline

Alain Wolfer siège au Conseil communal de Basse-Vendline

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 16:45

Un nouveau souffle pour Terr-animale

Un nouveau souffle pour Terr-animale

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 16:30

Le Colisée est désormais en mains ajoulotes

Le Colisée est désormais en mains ajoulotes

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 15:47

Les syndicats appellent à « agir sans délai » à la suite de l’audit sur le département de Martial Courtet

Les syndicats appellent à « agir sans délai » à la suite de l’audit sur le département de Martial Courtet

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 16:21

Articles les plus lus