La variété du récit s’exprime lors du Festival de contes

Tendre l’oreille et se laisser porter par les histoires racontées. Le Festival de contes revient pour une 12e édition du 28 au 30 août aux Emibois. La manifestation organisée tous les deux ans par l’association Arôme rouge présente sept spectacles, pour petits et grands, joués par des conteurs et conteuses venus du canton de Neuchâtel, de France et de Belgique. Les représentations se dérouleront à la Colonie de Boncourt, à la sortie du village franc-montagnard en direction du Roselet, alors que deux représentations sont aussi prévues au marché de Saignelégier et à la bibliothèque du Noirmont. L’entrée pour tous ces événements est à prix libre.
Raconter des histoires sous différentes formes
Le programme vise notamment à tordre le cou aux stéréotypes qui entourent cet art de la scène. Avec des récits de vie, des contes traditionnels ou encore des narrations enrobées de chants, les organisateurs souhaitent montrer au public « toutes les manières différentes que nous avons à disposition pour raconter des histoires », indique Jacques Staempfli. Le conteur de Rebeuvelier et membre de l’association Arôme rouge ajoute que l’art du récit offre à ceux qui le pratiquent la possibilité « d’improviser suivant la réaction du public ».
Jacques Staempfli : « Il y a plusieurs manières de conter et de présenter un spectacle de contes. »
Si huit artistes différents se partageront la scène du festival, aucun n’est jurassien. Selon Jacques Staempfli, il ne s’agit pas d’un manque de candidats régionaux, mais d’une volonté assumée de l’association : « L’idée est de présenter au public des autres façons et des autres rencontres. Le public jurassien à l’occasion de nous rencontrer durant l’année ». Et si le format assez restreint du festival peut générer une certaine frustration chez les organisateurs, il permet toutefois de « garder l’appétit pour les éditions suivantes », sourit celui qui a commencé à conter il y a près de 40 ans à la naissance de ses enfants. /nmy