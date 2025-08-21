La variété du récit s’exprime lors du Festival de contes

Tendre l’oreille et se laisser porter par les histoires racontées. Le Festival de contes revient pour une 12e édition du 28 au 30 août aux Emibois. La manifestation organisée tous les deux ans par l’association Arôme rouge présente sept spectacles, pour petits et grands, joués par des conteurs et conteuses venus du canton de Neuchâtel, de France et de Belgique. Les représentations se dérouleront à la Colonie de Boncourt, à la sortie du village franc-montagnard en direction du Roselet, alors que deux représentations sont aussi prévues au marché de Saignelégier et à la bibliothèque du Noirmont. L’entrée pour tous ces événements est à prix libre.