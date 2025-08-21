Le Colisée est désormais en mains ajoulotes

L’ancien Colisée à Porrentruy est désormais en mains d’Ajoulots. Le bâtiment désaffecté, situé à la rue du Jura, a été vendu lundi par la banque UBS à la société Beynon et Fleury Immobilier Sàrl. Le cinéma a fermé ses portes en 2016. Et après un projet avorté de clinique médical, le site était en friche depuis 2020. C’est la petite société de Porrentruy, spécialisée dans les investissements immobiliers régionaux, qui projette dorénavant de rénover les lieux. Beynon et Fleury Immobilier compte créer des espaces commerciaux, ainsi que deux appartements.

L’un des gérants Elyas Beynon voit un grand potentiel dans ces 1300 m2 de surface plancher. La partie vitrée, côté Rue du Jura, qui avait déjà en partie été rénovée, sera rapidement mise en location. D’ici la fin de l’année, un commerce devrait s’y trouver. C’est à l’arrière, dans l’ancienne salle de cinéma, totalement vidée de 8 mètres de haut, que les travaux devraient être conséquents. Un investissement de près de 2 millions de francs est envisagé pour emménager deux appartements avec des ouvertures sur la rue Gustave Amweg, ainsi qu’un second local commercial. Aucun calendrier n’est pour le moment établi pour cette seconde partie. La société bruntrutaine souhaite ainsi redonner vie à ce bâtiment emblématique de Porrentruy, proche de la gare, et s’inscrire dans la volonté des autorités municipales de redynamiser le quartier. /ncp