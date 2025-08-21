Le Syndicat des enseignants jurassiens salue l’audit sur le département de Martial Courtet

Le Syndicat des enseignants jurassiens (SEJ) réagit au dévoilement mercredi de l’audit sur le fonctionnement du département de Martial Courtet. Il a publié un communiqué de presse ce mercredi. Le SEJ indique que « l’audit met en lumière une gestion défaillante et un climat de travail dégradé » au sein du Département cantonal de la Formation, de la Culture et des Sports. Il affirme que « le courage des collaboratrices et collaborateurs de l’État qui ont osé témoigner doit être salué ». « Leur souffrance est désormais reconnue et ne peut plus être contestée publiquement », poursuit le SEJ. Le SEJ dit accueillir « avec soulagement les conclusions de l’audit indépendant qui confirme les graves dysfonctionnements ayant marqué la conduite du département par son ministre de tutelle, Martial Courtet ». Il relève que le document « met en évidence une absence de vision claire, un climat de méfiance et de peur, un micro-management, une perte de confiance envers les acteurs de terrain ». Pour le SEJ, les conclusions sont « sans ambiguïté ». Il indique que « les dysfonctionnements trouvent leur origine dans le manque de vision stratégique, une incapacité à respecter les rôles et les responsabilités de chacun-e et un climat de peur ». « Ces pratiques instaurées par le ministre actuel ont conduit à des départs de cadres compétents, une perte de confiance généralisée et une organisation collégiale qui manque de lisibilité », ajoute le SEJ.





Le SEJ va veiller au grain sur les suites

Le Syndicat des enseignants jurassiens se projette également sur l’avenir et les suites à donner à l’audit. Le SEJ entend « veiller à ce que le Gouvernement prenne en compte les recommandations de l’auditeur et assure une mise en œuvre rapide, en particulier concernant le transfert du Service de la formation postobligatoire au Département de l’Intérieur, ainsi que les mesures urgentes à adopter au plus haut niveau de ce service ». Il va ainsi rester « attentif » à ce que les consignes contenues dans le document « soient appliquées sans délai, en particulier celles relatives à la clarification des rôles, à la mise en place d’un cadre de confiance et à l’instauration d’un véritable dialogue ». Le SEJ réclame aussi un « processus transparent de concertation avec les représentants syndicaux et le personnel, avec un calendrier et des engagements fermes ». « Le Gouvernement, respectivement le ministre, ont désormais la possibilité de tirer toutes les conséquences du rapport et d’avancer en rétablissant la confiance », conclut le Syndicat des enseignants jurassiens. /comm-fco