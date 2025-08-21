Le comité du Centre demande à Martial Courtet de se retirer

À la suite des conclusions de l’audit sur le management du ministre de la Formation, de la ...
Le comité du Centre demande à Martial Courtet de se retirer

À la suite des conclusions de l’audit sur le management du ministre de la Formation, de la Culture et des Sports (DFCS), Le Centre Jura a tenu mercredi soir un comité directeur élargi à l’issue duquel il a choisi de demander à Martial Courtet de retirer sa candidature.

Le ministre et président du Gouvernement Martial Courtet, lors de la conférence de presse sur l'audit du DFCS. (Photo : KEYSTONE/Manuel Lopez) Le ministre et président du Gouvernement Martial Courtet, lors de la conférence de presse sur l'audit du DFCS. (Photo : KEYSTONE/Manuel Lopez)

La décision est forte. Le comité directeur du Centre Jura ne soutient plus la candidature de Martial Courtet au Gouvernement. Mercredi soir, il a signifié au ministre de la Formation, de la Culture et des Sports (DFCS) de retirer sa candidature pour les élections cantonales du 19 octobre. Martial Courtet avait jusqu'à 10h30 ce jeudi pour faire part de son choix, qui n'est pour l’heure pas connu. Le président du Centre Jura, Mathieu Cerf s'exprime en direct dans le Journal de 12h15. /clo

Mathieu Cerf en direct du Journal de 12h15 :


