Martial Courtet se retire de la liste du Centre pour le Gouvernement

Le ministre de la Formation, de la Culture et des Sports (DFCS) Martial Courtet se retire du ticket du Centre pour un siège au Gouvernement jurassien, annonce son parti dans un communiqué ce jeudi en début de soirée. « Martial Courtet a informé le président du Centre Jura Mathieu Cerf, par message, qu’il honorerait le souhait du comité directeur en se retirant de la liste du Centre Jura pour les élections de cet automne », indique le parti dans un communiqué. Le ministre a également précisé qu’il ne se rendrait pas au Congrès extraordinaire prévu demain soir à Glovelier. Le comité directeur du Centre Jura « salue » la décision de Martial Courtet. Il la considère « comme la plus bénéfique pour l’ensemble des acteurs concernés et pour la stabilité du parti. » Il confirme que le Congrès extraordinaire prévu vendredi soir est maintenu. La réunion vise à « offrir à chacune et chacun la possibilité de poser ses questions, partager ses réflexions et exprimer librement son point de vue. » /comm-mlm





