Un nouveau souffle pour Terr-animale

Les 6 et 7 septembre prochains, le Festival Terr-animale revient avec une formule augmentée. Installé pour la première fois sur le site des Forges, entre Undervelier et Berlincourt, l’événement s’ouvre davantage à la nature et à l’artisanat local tout en gardant son ADN : les thérapies naturelles pour animaux.

Cette 8e édition accueillera environ 60 exposants, dont des artisans, des agriculteurs, des petits producteurs, plusieurs bars et food trucks. Le marché Terr-animale, accessible gratuitement, proposera également treize conférences et de nombreuses animations, dont une dégustation de bières, une démonstration d’une séance d’ostéopathie animale, la création de jouets pour chien, des balades en alpagas ou l’exposition d’une ruche vitrée. L’abeille et le renard seront à l’honneur, avec deux invités phares : la Société d’apiculture de Delémont et la Micro-ferme la Rochette de Charmoille.

Si les thérapies naturelles pour animaux restent le cœur de la manifestation, la présidente du comité Sandra Rohrbach, précise qu’un renouveau était souhaitable pour toucher un public plus large, tout en restant fidèle aux valeurs holistiques de respect du vivant et de lien à la terre. Environ un millier de visiteurs sont attendus sur le week-end.

