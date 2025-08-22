« Chaud Devant » : Yves Rondez

Une quarantaine d’années à œuvrer dans la cuisine de son restaurant « Le Lion d’Or » à Cornol. Au-delà de sa fameuse friture de carpes et autres spécialités de la région, Yves Rondez préparait un tartare de bœuf avec saveurs et goûts bien équilibrés.
Rencontre avec le cuisinier Yves Rondez, qui a cessé ses activités de restaurateur il y a trois ans, mais qui vit encore dans les murs du Restaurant « Le Lion d’Or » à Cornol, et dans cette cuisine qui a été son lieu de travail durant une quarantaine d’années.
Parmi les quelques spécialités proposées par Yves Rondez, il y avait le steak tartare de bœuf, bien assaisonné, pas trop épicé, mais surtout coupé à la main par le maître des lieux. En ces quelques minutes, le cuisinier nous fait partager sa grande passion pour le goût. /jmp