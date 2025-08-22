« Chaud Devant » : Yves Rondez

Rencontre avec le cuisinier Yves Rondez, qui a cessé ses activités de restaurateur il y a trois ans, mais qui vit encore dans les murs du Restaurant « Le Lion d’Or » à Cornol, et dans cette cuisine qui a été son lieu de travail durant une quarantaine d’années.

Parmi les quelques spécialités proposées par Yves Rondez, il y avait le steak tartare de bœuf, bien assaisonné, pas trop épicé, mais surtout coupé à la main par le maître des lieux. En ces quelques minutes, le cuisinier nous fait partager sa grande passion pour le goût. /jmp