Dix ans après sa mère, un Jurassien est candidat dans l’émission « Le Dîner à la ferme »

Olivier Fleury d’Alle reçoit les participants dans son exploitation vendredi à 20h10 sur RTS 1. Pour cette huitième saison, l’émission a choisi de mettre à l’honneur les enfants d’anciens candidats.

Olivier Fleury est l’un des cinq candidats pour l’édition 2025 du « Dîner à la ferme ». (Photo: archives) Olivier Fleury est l’un des cinq candidats pour l’édition 2025 du « Dîner à la ferme ». (Photo: archives)

Un Jurassien sera à l’honneur vendredi dans « Le Dîner à la ferme ». La huitième saison de l’émission télévisée démarrera ce soir à Alle chez l’Ajoulot Olivier Fleury. Particularité cette année, tous les candidats sont des enfants d’anciens participants à l’émission. Pour Olivier Fleury, montrer ce passage de témoin entre les générations a toute son importance. « Il y a toujours cet esprit de base qui était déjà là il y a onze ans », sourit l’Ajoulot. De plus, l’émission est également l’occasion de combler le fossé qui sépare de plus en plus les villes et les campagnes : « Le fait de montrer ce qui se passe à la campagne c’est très important. Dans l’émission, les gens voient. C’est du concret. »

Olivier Fleury : « On montre qu’il y a une continuité dans l’exploitation. »

Ecouter le son

Le premier épisode de cette saison du « Dîner à la ferme » est diffusé ce vendredi à 20h10 sur RTS un. L’émission passera également par deux exploitations vaudoises, une dans le canton de Neuchâtel et une dernière dans le Valais. /mmt


