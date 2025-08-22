Jean-Paul Lachat cinquième candidat du Centre

Le maire de Clos-du-Doubs a annoncé sa candidature en vue des élections au Gouvernement. Le ...
Jean-Paul Lachat cinquième candidat du Centre

Le maire de Clos-du-Doubs a annoncé sa candidature en vue des élections au Gouvernement. Le Congrès extraordinaire du Centre Jura a validé ce choix de ce vendredi.

Jean-Paul Lachat, maire de Clos-Du-Doubs, complétera la liste à cinq voulue par le Centre Jura. Jean-Paul Lachat, maire de Clos-Du-Doubs, complétera la liste à cinq voulue par le Centre Jura.

Le Centre partira avec cinq candidats aux prochaines élections au Gouvernement jurassien. Après le retrait de Martial Courtet, le Congrès extraordinaire convoqué ce vendredi à Glovelier a validé la candidature de Jean-Paul Lachat. Le maire de Clos-du-Doubs a créé la surprise en se mettant à disposition du parti quelques heures avant l’assemblée. Avant d’arriver à ce dénouement, les 130 membres présents ont voté à bulletin secret pour décider si le Centre Jura allait finalement partir à quatre ou à cinq candidats.


Développement suit…


 

Actualités suivantes

Un banquet, un cortège et un spectacle pour fêter le transfert de Moutier dans le Jura

Un banquet, un cortège et un spectacle pour fêter le transfert de Moutier dans le Jura

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 17:18

Une charte sur l’égalité salariale aux Pénates

Une charte sur l’égalité salariale aux Pénates

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 16:58

La boucherie de Montfaucon cambriolée

La boucherie de Montfaucon cambriolée

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:53

La FASD inaugure sa première flotte de voitures

La FASD inaugure sa première flotte de voitures

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:07

Articles les plus lus

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:00

La FASD inaugure sa première flotte de voitures

La FASD inaugure sa première flotte de voitures

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:07

La boucherie de Montfaucon cambriolée

La boucherie de Montfaucon cambriolée

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:53

Une charte sur l’égalité salariale aux Pénates

Une charte sur l’égalité salariale aux Pénates

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 16:58

« Chaud Devant » : Yves Rondez

« Chaud Devant » : Yves Rondez

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 14:04

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:00

La FASD inaugure sa première flotte de voitures

La FASD inaugure sa première flotte de voitures

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:07

La boucherie de Montfaucon cambriolée

La boucherie de Montfaucon cambriolée

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:53