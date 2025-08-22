Jean-Paul Lachat cinquième candidat du Centre

Le Centre partira avec cinq candidats aux prochaines élections au Gouvernement jurassien. Après le retrait de Martial Courtet, le Congrès extraordinaire convoqué ce vendredi à Glovelier a validé la candidature de Jean-Paul Lachat. Le maire de Clos-du-Doubs a créé la surprise en se mettant à disposition du parti quelques heures avant l’assemblée. Avant d’arriver à ce dénouement, les 130 membres présents ont voté à bulletin secret pour décider si le Centre Jura allait finalement partir à quatre ou à cinq candidats.





