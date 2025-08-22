« L’autre revue de presse » : un fardeau magique à gagner ?

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ». Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ».

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Elisabeth Baume-Schneider, Rodger Federer, Jean-Marc Richard.

Ecouter le son


 

Martial Courtet se retire de la liste du Centre pour le Gouvernement

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 09:53

Alain Wolfer siège au Conseil communal de Basse-Vendline

Un nouveau souffle pour Terr-animale

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 16:30

Julien Lallau reçoit le titre de sénateur JCI

