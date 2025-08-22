Une charte sur l’égalité salariale aux Pénates

La société Les Pénates SA a signé la Charte pour l’égalité salariale dans les organisations ...
Une charte sur l’égalité salariale aux Pénates

La société Les Pénates SA a signé la Charte pour l’égalité salariale dans les organisations proches du secteur public.

Les Planchettes et les autres sociétés de l'entreprise Les Pénates ont signé une charte en faveur de l'égalité salariale. (Photo d'archive) Les Planchettes et les autres sociétés de l'entreprise Les Pénates ont signé une charte en faveur de l'égalité salariale. (Photo d'archive)

Les Pénates s’engage pour l’égalité salariale. Les différentes entreprises de la société, qui regroupe notamment les activités de l’EMS Les Planchettes, du centre de jour Au Bois Husson et l’organisation de soins et d’aide à domicile SERAINO ont signé chacune la Charte pour l’égalité salariale dans les organisations proches du secteur public, indique la société ce vendredi. Les documents ont été transmis au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. 

Cette signature fait suite à un rapport d’audit qui a confirmé en juin dernier le respect de l’égalité salariale au sein de l’entreprise. /comm-gtr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La boucherie de Montfaucon cambriolée

La boucherie de Montfaucon cambriolée

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:53

La FASD inaugure sa première flotte de voitures

La FASD inaugure sa première flotte de voitures

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:07

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:00

« Chaud Devant » : Yves Rondez

« Chaud Devant » : Yves Rondez

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 14:04

Articles les plus lus

Une subvention cantonale pour des chemins et le réseau d’eau potable à Muriaux

Une subvention cantonale pour des chemins et le réseau d’eau potable à Muriaux

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 13:30

« Chaud Devant » : Yves Rondez

« Chaud Devant » : Yves Rondez

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 14:04

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:00

La FASD inaugure sa première flotte de voitures

La FASD inaugure sa première flotte de voitures

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:07