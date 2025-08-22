Une charte sur l’égalité salariale aux Pénates

Les Pénates s’engage pour l’égalité salariale. Les différentes entreprises de la société, qui regroupe notamment les activités de l’EMS Les Planchettes, du centre de jour Au Bois Husson et l’organisation de soins et d’aide à domicile SERAINO ont signé chacune la Charte pour l’égalité salariale dans les organisations proches du secteur public, indique la société ce vendredi. Les documents ont été transmis au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes.

Cette signature fait suite à un rapport d’audit qui a confirmé en juin dernier le respect de l’égalité salariale au sein de l’entreprise. /comm-gtr