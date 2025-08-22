La FASD inaugure sa première flotte de voitures

La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile Jura (FASD) va déployer dès samedi sept véhicules ...
La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile Jura (FASD) va déployer dès samedi sept véhicules immatriculés dans le canton du Jura. Cette décision découle d’un projet pilote lancé en 2023.

Sept véhicules de la FASD sillonneront le Jura dès samedi. (Photo : FASD) Sept véhicules de la FASD sillonneront le Jura dès samedi. (Photo : FASD)

Sept véhicules de la Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile (FASD) sillonneront les routes jurassiennes dès samedi. Cette décision fait suite à un projet pilote lancé en Ajoie avec l’aide de leurs homologues vaudois, indique ce vendredi la Fondation dans un communiqué. Trois voitures supplémentaires pour le secteur ajoulot s’y ajouteront prochainement.

Pour la FASD, cette flotte permettra à ses employés de travailler sans être propriétaire d’un véhicule et apportera de la visibilité à l’institution. Dans les mois à venir, la Fondation se questionnera sur l’utilité de disposer de véhicules nominativement reliés aux collaboratrices et collaborateurs.


Test réussi

En mars 2023, dix véhicules immatriculés dans le canton de Vaud avaient été prêtés pour mener à bien ce test. « Le bilan a été très positif tant au niveau du taux de sinistralité que des kilomètres parcourus », relève la FASD. /comm-pch


 

