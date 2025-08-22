La boucherie de Montfaucon cambriolée

La boucherie de Montfaucon cambriolée

Le commerce du village taignon a été la cible d’un cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi. Le ou les malfrats sont repartis avec l’argent de la caisse, selon nos informations.

Un ou des cambrioleurs ont dérobé la caisse de la boucherie de Montfaucon. (Photo d'illustration libre de droits). Un ou des cambrioleurs ont dérobé la caisse de la boucherie de Montfaucon. (Photo d'illustration libre de droits).

La boucherie de Montfaucon a été visée par un cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi. Un ou des malfrats ont pénétré dans l’échoppe en cassant une fenêtre et ont emporté le contenu de la caisse, selon nos informations. Une enquête a été ouverte. /fco


 

