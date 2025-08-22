Le Canton du Jura débranche définitivement l’ancien numéro du service de garde médicale. À partir du 30 août 2025, l’ancien 0800 300 033 sera désactivé, rappellent les autorités cantonales dans un communiqué ce vendredi. Actif depuis décembre 2024, Le service est désormais joignable uniquement au 058 733 00 00, un numéro facturé au tarif local et gratuit pour personnes avec un forfait illimité. Le 144 reste le numéro en cas d’urgence ou pour solliciter une ambulance. /comm-gtr
Le service de garde médicale du Jura change définitivement de numéro
Dès le 30 août, le service de garde médicale du canton du Jura ne sera plus accessible via ...
