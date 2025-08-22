Un banquet, un cortège et un spectacle pour fêter le transfert de Moutier dans le Jura

La nuit sera festive le 31 décembre prochain dans la cité prévôtoise. Le comité Moutier ville Jurassienne a dévoilé vendredi les détails de la fête qui aura pour slogan « Une nuit pour l’Histoire ».
Les contours de la soirée de Nouvel An à Moutier se dessinent. Le passage de la cité prévôtoise dans le canton du Jura sera marqué par des festivités. Le comité Moutier Ville jurassienne a dévoilé vendredi les derniers détails. Le public pourra participer à un banquet, un cortège aux flambeaux et un spectacle inédit devant l’hôtel de ville. Les organisateurs de l’événement ne souhaitent pas que la politique s’immisce dans la fête. Cédric Erard, président de Moutier ville jurassienne estime que ce n’est pas l’endroit pour discuter de politique : « Le but c’est que les gens puissent vraiment faire la fête, discuter et fêter ensemble. » Il insiste sur le fait que la fête n’est pas réservée aux militants jurassiens : « C’est la fête de tous ceux qui veulent venir participer à cet événement unique et historique. »
Ce n’est pas un secret, « Une nuit pour l’Histoire » sera le dernier événement organisé par Moutier ville jurassienne. Cédric Erard souligne que ce sera fait en étroite collaboration avec les restaurateurs de la ville. « On n’est pas du tout en concurrence. Au contraire, on est en parfaite collaboration avec eux. »
1'200 places adultes et 300 places enfants sont prévues pour le banquet qui se déroulera à partir de 18h au Forum de l’ARC, animé par Duja. Les réservations par tables ouvrent le 5 septembre, suivies par les places individuelles le 12 septembre. Elles se feront en ligne sur le site internet de Moutier ville jurassienne. À 22h30, un cortège aux flambeaux partira du Forum de l’ARC pour rejoindre l’Hôtel de Ville. Le groupe de musique régional Speakeasy animera la soirée jusqu’à 23h30, où un spectacle surprise accompagnera les derniers instants de Moutier dans le canton de Berne. Les fêtards pourront ensuite profiter des bars de la ville qui seront ouverts toute la nuit. Pour les personnes qui n’auraient pas pu en profiter, le spectacle sera rejoué devant l’Hôtel de Ville les 2 et 3 janvier toutes les demi-heures entre 19h et 22h. /mmt