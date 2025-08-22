Un banquet, un cortège et un spectacle pour fêter le transfert de Moutier dans le Jura

Les contours de la soirée de Nouvel An à Moutier se dessinent. Le passage de la cité prévôtoise dans le canton du Jura sera marqué par des festivités. Le comité Moutier Ville jurassienne a dévoilé vendredi les derniers détails. Le public pourra participer à un banquet, un cortège aux flambeaux et un spectacle inédit devant l’hôtel de ville. Les organisateurs de l’événement ne souhaitent pas que la politique s’immisce dans la fête. Cédric Erard, président de Moutier ville jurassienne estime que ce n’est pas l’endroit pour discuter de politique : « Le but c’est que les gens puissent vraiment faire la fête, discuter et fêter ensemble. » Il insiste sur le fait que la fête n’est pas réservée aux militants jurassiens : « C’est la fête de tous ceux qui veulent venir participer à cet événement unique et historique. »