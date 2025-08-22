Un soutien financier du Jura à Blatten

Le canton du Jura apporte son soutien au village de Blatten. Le Gouvernement indique ce vendredi qu’il a décidé d’octroyer à la commune du Haut-Valais et à ses habitants un montant de 50'000 francs après l’éboulement survenu le 28 mai et qui a englouti la localité. L’enveloppe sera prélevée sur le Fonds d'utilité publique de l’exécutif cantonal. /comm-fco