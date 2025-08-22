Le canton du Jura apporte son soutien au village de Blatten. Le Gouvernement indique ce vendredi qu’il a décidé d’octroyer à la commune du Haut-Valais et à ses habitants un montant de 50'000 francs après l’éboulement survenu le 28 mai et qui a englouti la localité. L’enveloppe sera prélevée sur le Fonds d'utilité publique de l’exécutif cantonal. /comm-fco
Un soutien financier du Jura à Blatten
Le Gouvernement jurassien a octroyé 50'000 francs à la commune du Haut-Valais qui a été ravagée ...
RFJ
Actualités suivantes
10 ans après sa mère, un Jurassien est candidat dans l’émission « Le Dîner à la ferme »
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 11:46
Le service de garde médicale du Jura change définitivement de numéro
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 11:19
Des employés de Tornos dénoncent une « gestion catastrophique » des ressources humaines
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 10:32
« Le monde en cause » : la drogue gangrène le port d’Anvers
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 10:16
Articles les plus lus
« Le monde en cause » : la drogue gangrène le port d’Anvers
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 10:16
Des employés de Tornos dénoncent une « gestion catastrophique » des ressources humaines
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 10:32
Le service de garde médicale du Jura change définitivement de numéro
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 11:19
« L’autre revue de presse » : un fardeau magique à gagner ?
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 11:35
Martial Courtet se retire de la liste du Centre pour le Gouvernement
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 09:53
« Le monde en cause » : la drogue gangrène le port d’Anvers
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 10:16
Des employés de Tornos dénoncent une « gestion catastrophique » des ressources humaines
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 10:32
« L’autre revue de presse » : un fardeau magique à gagner ?
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 11:35
Martial Courtet se retire de la liste du Centre pour le Gouvernement
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 09:53
« L’autre revue de presse » : un fardeau magique à gagner ?
Région • Actualisé le 22.08.2025 - 11:35