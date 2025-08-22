Une subvention cantonale pour des chemins et le réseau d’eau potable à Muriaux

La commune de Muriaux pourra bénéficier d’une subvention cantonale pour l’assainissement de deux chemins ruraux et du réseau d’eau potable. Le Gouvernement jurassien a octroyé une somme de 524'423 francs pour les projets qui concernent les hameaux du Cerneux-Veusil-Dessous et des Ecarres. /comm-fco