Une subvention cantonale pour des chemins et le réseau d’eau potable à Muriaux

Le Gouvernement jurassien a attribué plus de 520'000 francs à la commune franc-montagnarde ...
Une subvention cantonale pour des chemins et le réseau d’eau potable à Muriaux

Le Gouvernement jurassien a attribué plus de 520'000 francs à la commune franc-montagnarde pour l’assainissement de deux chemins ruraux et du réseau d’eau potable au Cerneux-Veusil-Dessous et aux Ecarres.

Le Gouvernement jurassien a octroyé une subvention de 520'000 francs à la commune de Muriaux. (Photo: archives) Le Gouvernement jurassien a octroyé une subvention de 520'000 francs à la commune de Muriaux. (Photo: archives)

La commune de Muriaux pourra bénéficier d’une subvention cantonale pour l’assainissement de deux chemins ruraux et du réseau d’eau potable. Le Gouvernement jurassien a octroyé une somme de 524'423 francs pour les projets qui concernent les hameaux du Cerneux-Veusil-Dessous et des Ecarres. /comm-fco


 

Actualités suivantes

Dix ans après sa mère, un Jurassien est candidat dans l’émission « Le Dîner à la ferme »

Dix ans après sa mère, un Jurassien est candidat dans l’émission « Le Dîner à la ferme »

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 12:05

Un soutien financier du Jura à Blatten

Un soutien financier du Jura à Blatten

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 11:25

Le service de garde médicale du Jura change définitivement de numéro

Le service de garde médicale du Jura change définitivement de numéro

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 11:19

Des employés de Tornos dénoncent une « gestion catastrophique » des ressources humaines

Des employés de Tornos dénoncent une « gestion catastrophique » des ressources humaines

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 10:32

Articles les plus lus