Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Deux semaines après les chevaux, les génisses, les veaux et les vaches étaient à l’honneur ce samedi à Saignelégier. Le Marché-concours bovin des Franches-Montagnes s’est tenu aux abords de la Halle-Cantine. Pour cette 72e édition, une trentaine d’éleveurs avaient répondu présent avec plus de 150 bêtes. Des Holstein rouges et noires se sont ainsi succédé durant toute la journée sur le ring afin d’être évaluées par un jury. « Le but est de présenter les animaux qui sont dans les exploitations. On essaie de pousser les jeunes éleveurs en avant et d’ouvrir la manifestation au maximum de personnes », explique Jérémie Gerber, membre du comité. Des catégories ont été créées spécifiquement pour la relève et les enfants de 5 à 12 ans.

