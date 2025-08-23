Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Le 72e Marché-Concours bovin s’est déroulé samedi en présence d’une trentaine d’éleveurs et de quelque 150 bêtes.

Deux semaines après les chevaux, les génisses, les veaux et les vaches étaient à l’honneur ce samedi à Saignelégier. Le Marché-concours bovin des Franches-Montagnes s’est tenu aux abords de la Halle-Cantine. Pour cette 72e édition, une trentaine d’éleveurs avaient répondu présent avec plus de 150 bêtes. Des Holstein rouges et noires se sont ainsi succédé durant toute la journée sur le ring afin d’être évaluées par un jury. « Le but est de présenter les animaux qui sont dans les exploitations. On essaie de pousser les jeunes éleveurs en avant et d’ouvrir la manifestation au maximum de personnes », explique Jérémie Gerber, membre du comité. Des catégories ont été créées spécifiquement pour la relève et les enfants de 5 à 12 ans.

Notre reportage lors du Marché-Concours bovin :

Depuis quelques mois, la dermatose nodulaire, une maladie qui touche les bovins, fait beaucoup parler. Des cas ont été recensés en Haute-Savoie et des milliers de bêtes ont dû être vaccinées dans les cantons de Vaud, de Genève et du Valais. La situation est forcément source d’inquiétudes, selon Jérémie Gerber. « On a entendu beaucoup de choses qui nous terrifient en France. Heureusement, pour le moment, on en entend un peu moins parler, mais ça nous pend à la gorge. Certaines manifestations ont été annulées en Valais. Ça peut vite tourner à la catastrophe », souligne l’agriculteur de 22 ans. /alr


