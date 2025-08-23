Un défi sportif au service d’une cause solidaire en Corse

Les deux Jurassiennes Line Braichet et Emmanuelle Lachat ont participé au Corsica Raid le mois passé. Un raid 100 % féminin qui leur a permis de récolter 10'000 francs, offerts à l’Association jurassienne d’Aide aux Familles d’Enfants atteints de Cancer.
Après plus d’une année de préparation, les deux Jurassiennes, Line Braichet et Emmanuelle Lachat, ont pris part au Corsica Raid Femina, un raid multisport 100 % féminin organisé en Corse du 24 au 28 juin. La compétition allie kayak, trail, VTT ou encore canyoning. Les deux sportives ont terminé à la 28e place sur 73 équipes. Au-delà de la performance sportive, leur engagement était avant tout solidaire. Lors d’une soirée de remerciement organisée aux caves du château, elles ont remis un chèque de 10'000 francs à L’Association jurassienne d’Aide aux familles d'Enfants atteints de Cancer (AJAFEC). Un don rendu possible grâce à leur nombreux partenaires, leurs amis, leurs familles et sponsors. /com-age