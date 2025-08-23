Un défi sportif au service d’une cause solidaire en Corse

Les deux Jurassiennes Line Braichet et Emmanuelle Lachat ont participé au Corsica Raid le mois passé. Un raid 100 % féminin qui leur a permis de récolter 10'000 francs, offerts à l’Association jurassienne d’Aide aux Familles d’Enfants atteints de Cancer.

Line Braichet et Emmanuelle Lachat remettant le chèque de 10'000 francs à l'AJAFEC. Line Braichet et Emmanuelle Lachat remettant le chèque de 10'000 francs à l'AJAFEC.

Après plus d’une année de préparation, les deux Jurassiennes, Line Braichet et Emmanuelle Lachat, ont pris part au Corsica Raid Femina, un raid multisport 100 % féminin organisé en Corse du 24 au 28 juin. La compétition allie kayak, trail, VTT ou encore canyoning. Les deux sportives ont terminé à la 28e place sur 73 équipes. Au-delà de la performance sportive, leur engagement était avant tout solidaire. Lors d’une soirée de remerciement organisée aux caves du château, elles ont remis un chèque de 10'000 francs à L’Association jurassienne d’Aide aux familles d'Enfants atteints de Cancer (AJAFEC). Un don rendu possible grâce à leur nombreux partenaires, leurs amis, leurs familles et sponsors. /com-age


 

