L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

La 27e édition de la manifestation s’est terminée samedi sur un bilan satisfaisant. Une moyenne de 200 spectateurs par soir a été enregistrée.

La météo a souri à l'Open Air Cinéma de Delémont. (Photo : archives).  La météo a souri à l'Open Air Cinéma de Delémont. (Photo : archives). 

L’Open Air Cinéma de Delémont tire sa révérence sur un bilan particulièrement positif. La 27e édition s’est terminée samedi soir avec le film américain « Un parfait inconnu », long-métrage biographique sur Bob Dylan. La manifestation a pu compter sur une météo clémente cette année, puisqu’elle n’a enregistré que trois jours de pluie sur 22 projections au total. Une moyenne de 200 spectateurs par soir a été recensée. « Il n’y a pas eu de soirée avec 700 personnes comme l’année passée lors du film "Un p’tit truc en plus", mais pour nous c’est vraiment une réussite », explique la présidente de l’association qui organise l’événement, Katia Crelier.

La programmation a également séduit le public. « On a vraiment eu de la chance cette année. Les films francophones étaient de qualité. C’était plus facile de mettre des films qui plaisent à tout le monde. Ce n’est pas toujours comme ça », souligne Katia Crelier. Cette dernière ajoute que les spectateurs ont applaudi à la fin de six projections. « Ça donne le frisson », conclut-elle.

Katia Crelier : « On est vraiment chanceux. »

L’Open Air Cinéma de Delémont sera de retour en août 2026 dans la cour du château. /alr


