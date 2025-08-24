Le SAS se porte mieux

Après le message d’alerte lancé l’automne dernier, la salle de musiques actuelles a pu réduire ...
Le SAS se porte mieux

Après le message d’alerte lancé l’automne dernier, la salle de musiques actuelles a pu réduire son déficit. Les membres étaient réunis en assemblée générale dimanche.

Le SAS a tenu son assemblée générale ce dimanche. (Photo : archives).  Le SAS a tenu son assemblée générale ce dimanche. (Photo : archives). 

Le SAS sort la tête de l’eau. La salle de concerts de musiques actuelles de Delémont a vu sa situation financière s’améliorer depuis le message d’alerte lancé l’automne dernier. Les responsables du site avaient mis sur pied la campagne « Le SAS brûle » pour récolter des dons et pris plusieurs mesures, notamment une réduction de l’offre de programmation et une réorganisation interne. Les membres de la salle étaient réunis dimanche en assemblée générale, l’occasion de faire un point de situation. « Nous avons reçu environ 4'000 francs de dons. Ça montre le grand intérêt du public pour cette salle et autour de 2'000 francs de sponsoring, ce qui nous a passablement aidés », souligne l’administratrice Mylène Chatelain. Le déficit a ainsi pu être réduit et se monte désormais à 7'000 francs.

Mylène Chatelain : « On remonte gentiment la pente. Ça nous permet d’être un peu plus optimistes et de continuer sur cette lancée. »

Ecouter le son

L’organisation interne du SAS a également revu. « Nous avons réaménagé les postes différemment en mettant davantage de poids sur la technique, la comptabilité et les analyses financières », explique Marion Houmard. La membre du comité ajoute qu’un nouveau programmateur a été engagé. « Livio Arcuri est arrivé il y a un mois. Il a un Bachelor dans la musique. Ce côté professionnel est intéressant », ajoute-t-elle. La gestion des bénévoles a, par ailleurs, été simplifiée avec la mise en place d’une application qui centralise toute la planification.

Marion Houmard : « Auparavant, on avait plusieurs outils et plusieurs canaux. »

Ecouter le son

La nouvelle saison du SAS sera lancée le vendredi 12 septembre avec The Kabarette, du théâtre performance. /alr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 12:08

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:43

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:19

Un défi sportif au service d’une cause solidaire en Corse

Un défi sportif au service d’une cause solidaire en Corse

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 11:37

Articles les plus lus

Un défi sportif au service d’une cause solidaire en Corse

Un défi sportif au service d’une cause solidaire en Corse

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 11:37

Jean-Paul Lachat cinquième candidat du Centre

Jean-Paul Lachat cinquième candidat du Centre

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 12:39

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:19

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:43

La boucherie de Montfaucon cambriolée

La boucherie de Montfaucon cambriolée

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:53

Une charte sur l’égalité salariale aux Pénates

Une charte sur l’égalité salariale aux Pénates

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 16:58

Un banquet, un cortège et un spectacle pour fêter le transfert de Moutier dans le Jura

Un banquet, un cortège et un spectacle pour fêter le transfert de Moutier dans le Jura

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 17:18

Jean-Paul Lachat cinquième candidat du Centre

Jean-Paul Lachat cinquième candidat du Centre

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 12:39