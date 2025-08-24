Le SAS se porte mieux

Le SAS sort la tête de l’eau. La salle de concerts de musiques actuelles de Delémont a vu sa situation financière s’améliorer depuis le message d’alerte lancé l’automne dernier. Les responsables du site avaient mis sur pied la campagne « Le SAS brûle » pour récolter des dons et pris plusieurs mesures, notamment une réduction de l’offre de programmation et une réorganisation interne. Les membres de la salle étaient réunis dimanche en assemblée générale, l’occasion de faire un point de situation. « Nous avons reçu environ 4'000 francs de dons. Ça montre le grand intérêt du public pour cette salle et autour de 2'000 francs de sponsoring, ce qui nous a passablement aidés », souligne l’administratrice Mylène Chatelain. Le déficit a ainsi pu être réduit et se monte désormais à 7'000 francs.
Mylène Chatelain : « On remonte gentiment la pente. Ça nous permet d’être un peu plus optimistes et de continuer sur cette lancée. »
L’organisation interne du SAS a également revu. « Nous avons réaménagé les postes différemment en mettant davantage de poids sur la technique, la comptabilité et les analyses financières », explique Marion Houmard. La membre du comité ajoute qu’un nouveau programmateur a été engagé. « Livio Arcuri est arrivé il y a un mois. Il a un Bachelor dans la musique. Ce côté professionnel est intéressant », ajoute-t-elle. La gestion des bénévoles a, par ailleurs, été simplifiée avec la mise en place d’une application qui centralise toute la planification.
Marion Houmard : « Auparavant, on avait plusieurs outils et plusieurs canaux. »
La nouvelle saison du SAS sera lancée le vendredi 12 septembre avec The Kabarette, du théâtre performance. /alr