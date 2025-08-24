Une cuvée 2025 marquée par des vendanges précoces

Les vignes ont de l’avance cette année dans de nombreux endroits, y compris à Moutier.
Une cuvée 2025 marquée par des vendanges précoces

Les vignes ont de l’avance cette année dans de nombreux endroits, y compris à Moutier

La récolte commence tôt cette année à Moutier. (Photo : association Autour de St-Germain). La récolte commence tôt cette année à Moutier. (Photo : association Autour de St-Germain).

Cette année, les vendanges arrivent plus tôt que d’habitude. Un printemps précoce, suivi d’un mois de juin et d’un début juillet particulièrement chauds, ont accéléré la maturité des raisins. « Les conditions étaient réunies pour des vendanges très précoces, on le voit d’ailleurs dans d’autres régions viticoles, comme en Alsace où les vendanges ont déjà commencé », explique Aurèle Morf, vigneron et propriétaire de la Cave St-Germain qui fêtait ses 20 ans ce week-end. 

Mais récolter tôt n’est pas forcément synonyme de qualité. « Non, répond le vigneron, la qualité est multifactorielle, l’avance de la maturité des sucres n’est pas le seul indice auquel on tient, il y a aussi l’acidité du vin, en fonction du niveau de stress hydrique ou thermique. » La décision dépend aussi du style recherché. « Comme on privilégie des vins à acidité assez marquée pour avoir un côté très frais avec des alcools plutôt bas, on anticipe les vendanges pour avoir un potentiel de fraîcheur intéressant », précise-t-il.

Aurèle Morf : « Chaque vigneron va adopter une tactique de vendanges différente selon les vins qu’il cherche à obtenir. »

Ecouter le son

En résumé, des vendanges hâtives ne garantissent pas une grande année, mais elles offrent au vigneron une marge de manœuvre dans ses choix de vinification. Notons enfin que fin août reste très tôt, la majorité des récoltes se tenant plutôt à la mi-septembre. /tbe


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le SAS se porte mieux

Le SAS se porte mieux

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 16:25

L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 12:08

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:43

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:19

Articles les plus lus

Un défi sportif au service d’une cause solidaire en Corse

Un défi sportif au service d’une cause solidaire en Corse

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 11:37

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:19

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:43

L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 12:08

Un défi sportif au service d’une cause solidaire en Corse

Un défi sportif au service d’une cause solidaire en Corse

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 11:37

Jean-Paul Lachat cinquième candidat du Centre

Jean-Paul Lachat cinquième candidat du Centre

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 12:39

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:19

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:43